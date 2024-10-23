لايبزيغ (ألمانيا) : واصل ليفربول الانكليزي بدايته القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد بتحقيقه الفوز الثالث تواليا وكان على حساب مضيفه لايبزيغ الالماني 1 0 الأربعاء في الجولة الثالثة.

ولحق ليفربول بمواطنه أستون فيلا الذي حقق بدوره العلامة الكاملة عندما تغلب على ضيفه بولونيا الايطالي 2 0 الثلاثاء في افتتاح الجولة الثالثة.

وسجل الأوروغوياني داروين نونييس الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

وهو الفوز الثالث تواليا لليفربول بعد الاولين على الفريقين الايطاليين ميلان (3 1 في ميلانو) وبولونيا (2 0 في ليفربول).

واستعد ليفربول جيدا للقمة النارية المرتقبة أمام مضيفه ارسنال الاحد المقبل في الدوري المحلي الذي يتصدر ترتيبه.

وسيكون الموعد المقبل لليفربول ألمانيا أيضا عندما يستضيف باير ليركوزن بطل البوندسليغا بقيادة لاعب وسطه الدولي الاسباني السابق شابي ألونسو في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

في المقابل، مني لايبزيغ بخسارة ثالثة تواليا بعد سقوطه امام مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني (1 2) وضيفه يوفنتوس الإيطالي (2 3) وسيكون موعده في ضيافة سلتيك الاسكتلندي في الخامس من الشهر المقبل.

وكانت اول واخطر فرصة للايبزيغ بتسديدة قوية لقائده الدولي المجري ويلي اوربان من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى الدولي الإيرلندي كاومهين كيليهر الذي لعب أساسيا في غياب الدولي البرازيلي أليسون بيكر المصاب (14).

وكاد المهاجم الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو يفعلها عندما استغل كرة أبعدها الحارس كيليهر برأسه فلعبها عكسية مستغلا خروج الاخير من عرينه لكنها مرت بجوار القائم الايسر البعيد (19).

ورد الدولي المصري محمد صلاح بتسديدة من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (20).

وهز الدولي البلجيكي لويس أوبندا شباك ليفربول بتسديدة قوية من خارج المنطقة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (26).

ونجح ليفربول بعدها بدقيقة في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه نونييس عندما تابع كرة رأسية لصلاح وهي في طريقها الى الشباك من مسافة قريبة (27).

وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي مرماه من هدف ثان بإبعاده رأسية لنونييس من مسافة قريبة الى ركنية (32).

وتابع غولاتشي تألقه وأبعد رأسية للقائد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الى ركنية (37).

وسدد لاعب الوسط الدولي المالي أمادو حيدرا كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس كيليهر (43).

وأهدر الدولي الهولندي كودي خاكبو فرصة سهلة عندما تهيأت امامه كرة بعد سوء تفاهم بين المدافعين أوربان والفرنسي كاستيو لوكيبا لإبعادها اثر عرضية لصلاح فلعبها برعونة من مسافة قريبة ابعدها غولاتشي قبل ان يشتتها الدفاع (50).

وكاد الدولي الأرجنتيني اليكسيس ماك أليستر يضيف الهدف الثاني بعد تبادل رائع للكرة مع الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي وأنهاه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة غلى خارج الملعب (70).

وأنقذ كيليهر مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة لشيشكو من مسافة قريبة (72)، ثم أبعد أخرى ببراعة للدولي الهولندي تشافي سيمونز (73).

وأنقذ غولاتشي مرماه بإبعاده تسديدة قوية لخاكبو من خارج المنطقة (89).

ليل بطيح بأتلتيكو بعد الريال

وفي مباراة ثالثة، قلب ليل الفرنسي الطاولة على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه 3 1 على ملعب ميتروبوليتانو.

وأضاف ليل القطب الثاني للعاصمة الى قائمة ضحاياه بعدما تغلب على ريال مدريد حامل اللقب 1 0 في الجولة الثانية.

وكان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الارجنتيني خوليان الفاريس (8)، ورد ليل عبر البديلين البوسني إيدون جيغروفا (61) والكندي جوناثان ديفيد (74 و89).

وفي مباراة ثالثة، حرم فينورد الهولندي مضيفه بنفيكا البرتغالي من فوز ثالث تواليا عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف للياباني أياسي أويدا (12) وأنتوني ميلامبو (33 و90+2) مقابل هدف للدولي اتركي كريم أكتوركوغلو (66).

وانتزع إنتر ميلان الايطالي فوزا ثمينا من مضيفه يونغ بويز السويسري بهدف وحيد سجله الدولي الفرنسي ماركوس تورام (90+3).