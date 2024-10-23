برشلونة : الحق برشلونة الإسباني خسارة قاسية ببايرن ميونيخ الالماني 4 1 هي الثانية تواليا للفريق البافاري بينها ثلاثية للبرازيلي رافينيا الاربعاء في برشلونة في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 6 نقاط في حين تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط بعد خسارة في الجولة الماضية امام استون فيلا الانكليزي 0 1.

واكد برشلونة بقيادة مدريه الالماني هانزي فليك (مدرب بايرن سابقا) بانه قادم بقوة هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة حيث يتصدر ايضا الدوري الاسباني ويستعد لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقبين القاري والمحلي السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وجمعت المباراة بين فريقين يتمتعان بأقوى هجوم في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل برشلونة قبلها، 39 هدفا بينها 33 في الدوري المحلي، في حين سجل بايرن ميونيخ 37 هدفا بينها 24 في البوندسليغا في 8 مباريات، و4 في كأس المانيا، و9 في دوري الابطال.

ويقود الفريقين هدافان من الطراز الرفيع هما الانكليزي هاري كاين (13 هدفا و4 تمريرات حاسمة) من بايرن، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن السابق (14 هدفا وتمريرتان حاسمتان).

ودخل الفريقان المباراة على وقع هزيمة لكل منهما في الجولتين الاولين، حيث سقط برشلونة امام موناكو الفرنسي 1 2 علما بأن لعب منقوصا لفترة طويلة، في حين سقط الفريق البافاري امام استون فيلا الانكليزي 0 1.

لم تمض 58 ثانية حتى تمكن برشلونة من افتتاح التسجيل عندما فشل يوزوا كيميش في قطع احد الكرات الامامية فانفرد رافينيا بالحارس مانويل نوير وراوغه قبل ان يسجل في المرمى الخالي.

وكاد كاين يدرك التعادل عندما انفرد بالحارس بينيا لكن الاخير خرج بسرعة من مرماه وتصدى ببراعة للمهاجم الانكليزي مبعدا الخطر (7).

وظن بايرن ميونيخ انه ادرك التعادل بهدف من رأسية لكاين اثر تمريرة عرضية متقنة من توماس مولر لكنه الغي بداعي التسلل (10).

لكن كاين نجح في محاولته الثالثة مستغلا تمريرة عرضية من سيرج غنابري فسددها "على الطاير" داخل الشباك (18).

على الرغم من هدف التعادل، نجح برشلونة في تسيد اللعب بفضل الفنيات العالية التي يتمتع بها لاعبوه لا سيما لامين جمال وبيدري ونجح في التقدم مجددا عبر ليفاندوفسكي هداف بايرن السابق عندما تلقى كرة من فيرمين لوبيس وتابعها في المرمى الخالي بعد خروج نوير (36).

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عزز رافينيا تقدم فريقه عندما تلقى كرة امامية طويلة فسيطر عليها وسار بها قبل ان يسددها من مشارف المنطقة رغم تدخل المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو بعيدا عن مرمى نوير.

وفي الشوط الثاني استغل برشلونة هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من جمال باتجاه رافينيا الذي كسر مصيدة التسلل وسدد بيسراه زاحفة (56) مسجلا الهدف الرابع لفريقه.

وشهدت الدقائق الاخيرة مشاركة لاعب وسط برشلونة غافي بعد غياب دام لاشهر عدة بداعي اصابة خطيرة في الركبة ابعدته عن صفوف منتخب بلاده الذي توج بطلا لأوروبا.