لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل الوافد الجديد كلاي تومسون، المتوّج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) 4 مرات، 22 نقطة والتقط 7 متابعات في مستهل مباريات دالاس مافريكس وصيف البطل وقاده للفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 120 109 الخميس.

وأضاف العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة لصالح مافريكس الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام بوسطن سلتيكس، وتعاقد هذاالصيف مع تومسون (34 عاما) كلاعب حر على أمل أن يحصل على المزيد من النجاعة الهجومية.

تحدث تومسون الذي يتمتع بخبرة كبيرة وبسجل مرصع بأربعة ألقاب للدوري في 13 موسما قضاها مع غولدن ستايت ووريرز (2011 2024) عن سعادته ببدايته الناجحة مع مافريكس، قائلا لقناة "تي أن تي": "اللون الأزرق هو لوني المفضل، ويبدو اللون الأزرق لفريق مافريكس رائعا عليّ".

كما تألق في صفوف الفائز كايري إيرفينغ الذي سجل 15 نقطة، في حين برز مافريكس دفاعيا ما أرهق سبيرز.

وسجل الفرنسي فيكتور ويمبانيا الذي اختير الموسم الماضي أفضل لاعب ناشئ "روكي"، خمس تسديدات فقط من أصل 18 في طريقه إلى 17 نقطة، بينما ارتكب سبيرز 19 خطأ أدت إلى 17 نقطة لمافريكس.

وعلى ملعب "كابيتال وان أرينا" في واشنطن، احتاج سلتيكس حامل اللقب إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة أمام ويزاردز، ثاني أسوأ فريق في الموسم الماضي، التي حسمها لصالحه 122 102، بعدما كان اكتسح نيويورك نيكس 132 109 في افتتاح الموسم الثلاثاء.

واحتفل جايلين براون بعيده الثامن والعشرين بتسجيله 27 نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 25 نقطة مع 11 متابعة وديريك وايت 19 نقطة لصالح سلتيكس.

وبرز جوردان بول في صفوف ويزاردز بتسجيله 26 نقطة، منها 20 منها في الشوط الأول حيث حافظ على تفوق فريقه في بداية المباراة.