تورينو (إيطاليا) : تغلب الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا عالميا على الأسترالي أليكس دي مينور بسهولة 6 2 و6 4 الثلاثاء في الجولة الثانية من بطولة ايه تي بي الختامية في كرة المضرب، الثلاثاء في تورينو.

وكان مدفيديف سقط في مباراته الأولى أمام الأميركي تايلور فريتز 4 6 و3 6 ليبقي على آماله في بلوغ نصف النهائي في مجموعة ايلي نستازي التي تضم أيضا الإيطالي بانيك سينر المصنف أول عالميا والذي يلتقي فريتز لاحقا.

بدأ مدفيديف الفائز باللقب عام 2022، المباراة بقوة ونجح في كسر ارسال منافسه في الشوط الثالث قبل ان يفوز بالمجموعة الأولى في 40 دقيقة.

رفع دي مينور الذي يشارك في هذه البطولة التي تضم افضل 8 لاعبين على مستوى العالم، من مستواه في المجموعة الثاني لكن مدفيديف كرر سيناريو المجموعة الأولى بكسر ارسال منافسه في الشوط التاسع ليفوز بالمباراة.

وقال مدفيديف "لم أكن اكترث صراحة بما سيحصل لكن من ناحية ايجابية. لو خسرت لكان الموسم انتهى بالنسبة الي، واذا فزت املك فرصة اخرى الخميس. سأحاول القيام بالشيء ذاته حينها ايضا".