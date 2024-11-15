كراكاس : في مباراة أهدر فيها فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، سقط المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات في فخ التعادل امام مضيفه الفنزويلي 1 1 ضمن الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 لكرة القدم الخميس.

ومنح لاعب برشلونة الإسباني رافينيا البرازيل التقدم (43) قبل ان يعادل تيلاسكو سيغوفيا لفنزويلا في مستهل الشوط الثاني (46).

ورفع المنتخب البرازيلي الذي اخفق في تحقيق فوزه الثالث تواليا رصيده بعد الفوز على البيرو 4 0 وتشيلي 2 1 في الجولتين السابقتين، الى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 5 عن الارجنتين المتصدرة التي تلتقي الباراغواي في وقت لاحق.

وسيكون مركز البرازيل الثالث مهددا من الأوروغواي الرابعة (16) التي تستضيف الجمعة كولومبيا الثانية (19).

في المقابل، بات في رصيد فنزويلا 12 نقطة في المركز السابع.

وبدأ المنتخب البرازيلي اللقاء على نحو جيد، وحظي رافينيا بفرصة جيدة مبكرا، لكنّ تسديدته من تمريرة فينيسيوس الخلفية مرّت فوق المرمى (9).

وأتبع جيرسون محاولة رافينيا بمحاولة أخرى رائعة تصدى لها حارس مرمى فنزويلا رافايل رومو قبل ان ترتطم كرة فينيسيوس بالقائم (22).

لكنّ رومو وقف متفرجا هذه المرة لتسديدة رافينيا من ركلة حرّة مباشرة ارتدت من القائم مباشرة في المرمى (43).

ويُعد رافينيا هدّاف المنتخب البرازيلي في التصفيات بأربعة أهداف.

وردّت فنزويلا سريعا في مطلع الشوط الثاني عندما أدرك سيغوفيا التعادل، بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء (46).

وحظي منتخب السيليساو بفرصة ذهبية لاستعادة التقدم، لكن فينيسيوس أهدر ركلة جزاء اثر خطأ ارتكبه الحارس رومو على نجم ريال مدريد الإسباني بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أي آر" (60).

وأخفق الضيوف في تهديد المرمى الفنزويلي في الثلث الاخير من المباراة، لتكون فنزويلا سعيدة بالخروج بنقطة خصوصا بعد طرد لاعبها نيكولاس غونزاليس قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي (89) مقابل ليلة حزينة اخرى لفينيسيوس مع منتخب بلاده.