ملقة (إسبانيا) : بلغت أستراليا الدور نصف النهائي من كأس ديفيس لكرة المضرب المقامة في ملقة بعد اقصائها الولايات المتحدة حاملة اللقب 32 مرة من خلال الفوز بمواجهة الزوجي المفصلية وحسم النتيجة بالتالي 2 1 الخميس ضمن الدور ربع النهائي.

وكان الأميركي تايلور فريتس المصنّف رابعا عالميا ووصيف بطولة الماسترز "ايه تي بي" الختامية الاسبوع الماضي، قد فرض التعادل لمنتخب بلاده اثر تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور 6 3 و6 4 في مواجهة الفردي الثانية قبل أن يتمكن ماثيو إيبدن وجوردان تومسون من حسم المواجهة لأستراليا من خلال الفوز على تومي بول وبن شيلتون في الزوجي 6 4 و6 4.

وسبق للاسترالي ثاناسي كوكيناكيس ان فاز بمواجهة الفردي الأولى على حساب شيلتون 6 1 و4 6 و7 6 (14/16) بعد شوط مثير لكسر التعادل.

وتُعد المواجهة بين البلدين الاكثر خوضا في تاريخ كأس ديفيس، فسبق ان التقيا 48 مرة بعد الاولى بينهما في عام 1905.

ويعود آخر لقب لاستراليا الفائزة بالمسابقة 28 مرة في ثاني رقم قياسي بعد الولايات المتحدة، الى العام 2003، في حين انهت النسختين الماضيتين في مركز الوصافة.

في المقابل، كانت الولايات المتحدة تمني النفس بتذوّق طعم الفوز للمرة الاولى منذ 2007 في ظل تشكيلة مدججة بالنجوم وعلى رأسها فريتز الذي حسم مواجهته امام دي مينور في 71 دقيقة مانحا الاميركيين الأمل.

الا انّ انتصار كوكيناكيس المثير ومواجهة الزوجي شكلا نقطة تحوّل لمصلحة أستراليا لحسم مواجهة الدور ربع النهائي.

وقال إيبدن (36 عاما) بعد لقاء الزوجي "كان علينا التوجه الى هناك وإنجاز المهمة لبلدنا، ولا نحبّ شيئا اكثر من هذه اللحظات العصيبة".

وتابع "من الممتع جدا ان نلعب معا وان نحصد الفوز لبلدنا".

وقال مدرب منتخب أستراليا النجم السابق ليتون هيويت "أنا فخور للغاية باللاعبين وبالجهد الذي بذلوه".

وتلتقي في وقت لاحق ايطاليا حاملة اللقب بقيادة النجم يانيك سينر والارجنتين ضمن الدور ذاته، على ان يضرب الفائز موعدا مع أستراليا في نصف النهائي.