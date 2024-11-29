دورتموند (ألمانيا) : وعد النمسوي غريغور كوبل حارس مرمى بوروسيا دورتموند ضيفه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم صاحب السجل الخالي من الهزائم، بـ"معركة ساخنة" على ملعبه "فيستفالن شتاديون" السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.

يحكم عملاق بافاريا قبضته على الصدارة برصيد 29 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن دورتموند الخامس بعد 11 مرحلة فقط، لكن الضوء النادر الساطع في موسم النادي "الأسود والأصفر" المتعثر كان الأداء الذي يقدمه على أرضه.

في جميع المسابقات، فاز دورتموند بمبارياته الثماني في معقله فيستفالن الذي يتسع لـ 82 ألف متفرج، في حين حقق ثلاثة انتصارات فقط في 10 مباريات خارج الديار.

وفي حديثه الأربعاء بعد فوز دورتموند على دينامو زغرب الكرواتي 3 0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، جهّز كوبل (26 عاما) نفسه وفريقه لـ"معركة ساخنة في أجواء لا تصدق".

وتابع "نحن نعلم ما يمكنهم فعله، إنهم أقوياء بشكل لا يصدق. لكننا نعلم ما يمكننا فعله أيضا".

ويبدو بايرن الذي يتقدم بفارق ست نقاط عن وصيفه أينتراخت فرانكفورت، المرشح الأوفر حظا لاستعادة لقب الدوري بعدما تخلى عنه لأول مرة منذ 11 عاما في الموسم الماضي لصالح باير ليفركوزن الذي توّج بباكورة ألقابه من دون خسارة وحقق في موسمه الرائع لقب الكأس ووصل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث خسر أمام أتالانتا الإيطالي 0 3.

بايرن يعوّل على كاين

ويعوّل بايرن على قائد منتخب إنكلترا المهاجم هاري كاين الذي يقدّم أداء خارقا ويتصدر ترتيب هدافي "بوندسليغا" برصيد 14 هدفا، حيث احتاج إلى 43 مباراة فقط للوصول إلى حاجز الـ 50 هدفا في الدوري ليصبح أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز، محطما الرقم السابق المسجل باسم النروجي إرلينغ هالاند عام 2021، بواقع 50 هدفا في 50 مباراة مع دورتموند.

كما يلعب جمال موسيالا المتألق دورا محوريا في نجاحات الفريق هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف في 9 مباريات.

قال نيكو شلوتربيك مدافع دورتموند "أصبح الفوز على بايرن أصعب مما كان عليه لفترة طويلة. يتمتع هاري كاين بمعدل أهداف لا يصدق".

يرتبط تصريح المدافع الدولي بذكرى المواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي، حين سجل كاين ثلاثية "هاتريك" في أول ظهور له في "دير كلاسيكر" من رباعية النادي البافاري في دورتموند.

وفي حين يتألق لاعبو المدرب البلجيكي فنسان كومباني هجوميا بمعدل 3.2 أهداف في المباراة الواحدة (36 هدفا في 11 مباراة)، تكمن كلمة السر في خط الدفاع الذي لم تهتز شباكه سوى 7 مرات.

وحافظ بايرن على نظافة شباكه سبع مرات تواليا منذ هزيمته أمام برشلونة الإسباني 1 4 في المسابقة القارية الام في تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس العمل الرائع الذي يقوم به كومباني منذ وصوله إلى بافاريا مطلع الموسم الحالي.

جرعة ثقة إضافية

ويدرك دورتموند جيدا أن الفوز على بايرن يحتاج إلى جرعة ثقة إضافية، خصوصا أن الأرقام لا تميل لصالحه حيث تشير إلى أن فوزه في ميونيخ 2 0 الموسم الماضي، كان أول انتصار له في الدوري على منافسه منذ عام 2018.

بهذا الفوز، أنهى دورتموند سلسلة من تسع هزائم وتعادل واحد، سجل خلالها بايرن 33 هدفا مقابل 11 فقط لصاحب الضيافة خلال تلك الفترة.

ومن المؤكد أن يفتقد دورتموند لجهود قائده لاعب الوسط يوليان براندت (28 عاما) الذي خرج قبل دقائق من الشوط الأول بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها أمام دينامو زغرب في منتصف الأسبوع.

أثنى لاعب وسط دورتموند السابق ومدربه الحالي الشاب نوري شاهين (36 عاما) على براندت، "المهم للغاية"، قائلا "آمل أن يعود بسرعة. فهو لا يمكن تعويضه تقريبا بالنسبة لنا".

ورغم خسارة براندت، يملك شاهين ورقتين رابحتين: الاولى هدافه الوافد الجديد الغيني سيرهو غيراسي صاحب 6 أهداف في 8 مباريات في "بوندسليغا" هذا الموسم، و10 أهداف في 13 مباراة في مختلف المسابقات.

أما الورقة الثانية فتتمثل بالمهاجم الشاب الانكليزي جيمي غيتنز الذي خطا خطوة كبيرة إلى الأمام هذا الموسم ليصبح أحد أفضل المهاجمين في دورتموند بعدما عزز مكانه في التشكيلة الأساسية.

اشتهر ابن الـ 20 عاما بمراوغته وسرعته على الجناحين، وبات أكثر تهديدا لمرمى منافسيه، وخاصة بفضل تسديداته من مسافة بعيدة، حيث منحت تسديدته من حافة منطقة الجزاء دورتموند السيطرة على مواجهة الأربعاء الصعبة في دينامو زغرب، ليسجل هدفه الرابع في خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

قال غيتنز لموقع الدوري الألماني "كانت تجربة أن ألعب كل مباراة منذ البداية".

وتابع "لقد استمتعت بالرحلة. ليس من السهل القيام بذلك كل أسبوع، كل ثلاثة أيام، لكنني اعتدت على ذلك الآن وأحتاج فقط إلى الاستمرار في تقديم أفضل أداء".

ليفركوزن لفوز ثان تواليا وفرانكفورت لرابع

وبدوره، يسافر باير ليفركوزن حامل اللقب إلى العاصمة الألمانية لمواجهة أونيون برلين السبت أيضا، في سعيه لتحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري والثالث في مختلف المسابقات.

ويدخل ليفركوزن المباراة منتشيا بفوزه على سالزبورغ النمسوي بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعدما كان سحق هايدنهايم 5 2 في المرحلة الماضية.

ويسعى أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني لتحقيق انتصاره السابع تواليا في مختلف المسابقات عندما يحلّ ضيفا على هايدنهايم الأحد.

وكان فرانكفورت بقيادة نجمه المتألق المصري عمر مرموش، ثاني ترتيب الهدافين مع 11 هدفا، فاز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري، منها انتصاره الساحق على ضيفه بوخوم 7 2 في المرحلة التاسعة.

ويأمل لايبزيغ الثالث في العودة إلى مسار الانتصارات عندما يستضيف فولفسبورغ السبت، فبعدما تساوى نقاطا مع بايرن قبل ثلاث جولات، خسر مرتين أمام دورتموند 1 2 وهوفنهايم 3 4 وتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ سلبا ليتراجع للمركز الثالث برصيد 21 نقطة.

كما لم يذق لايبزيغ طعم الفوز في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر أربع مرات وتعادل مرة.