برلين : تابع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم وقاد فريقه أينتراخت فرانكفورت الى فوز كبير على مضيفه هايندهايم برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية الأحد في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل مرموش (25 عاما) هدفا في كل شوط، فافتتح التسجيل في الدقيقة 22 اثر تمريرة من ناثانيال براون، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 58 اثر تمريرة من اللاعب ذاته، رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الانكليزي هاري كاين المتصدر.

وهي الثنائية الرابعة لمرموش في الدوري هذا الموسم بعد فولفسبورغ (2 1) في المرحلة الثالثة، وهولشتاين كيل (4 2) في الخامسة، وبايرن ميونيخ (3 3) في السادسة.

ورفع مرموش رصيده الى 17 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم بعدما سجل ثلاثة اهداف في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وواحدا في مسابقة الكأس المحلية.

وحمل فوز فرانكفورت نكهة عربية كون الهدف الثاني سجله الدولي الجزائري فارس شايبي بتمريرة حاسمة من براون، قبل أن يختم الفرنسي أوغو إيكيتيكي المهرجان بالهدف الرابع اثر تمريرة من أنسغار كناوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لإيكيتيكي هذا الموسم.

وبفوزه الرابع تواليا والثامن هذا الموسم، عزز فرانكفورت موقعه في المركز الثاني برصيد 26 نقطة واستغل تعثر بايرن ميونيخ المتصدر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند (1 1) في "دي كلاسيكر" قمة المرحلة السبت، وقلص الفارق إلى أربع نقاط عن العملاق البافاري.

وقال مدرب فرانكفورت دينو توبمولر لشبكة "دازون" للبث التدفقي بعد الفوز السابع تواليا لفريقه في مختلف المسابقات: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد جدا منذ البداية. لم يكن لديك شعور بأن المباراة ستكون خطيرة".

ويحل فرانكفورت ضيفا على لايبزيغ الاربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

في المقابل، مني هايدنهايم بخسارته السادسة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاءت الخسارة بعد أيام قليلة على خسارته امام ضيفه تشلسي الانكليزي 0 2 في مسابقة كونفرنس ليغ، وقبل رحلته الى ميونيخ لمواجهة بايرن السبت المقبل في المرحلة الثالثة عشرة.

وفي مباراة ثانية، واصل ماينتس صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم 2 0.

وحسم ماينتس فوزه في الشوط الاول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه جوناثان بوركاردت في الدقيقتين الرابعة و24.

وهو الفوز الخامس لماينتس هذا الموسم، فرفع رصيده الى 19 نقطة وصعد الى المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ الفائز على مضيفه لايبزيغ 5 1 السبت.