تورينو (إيطاليا) : عمّق يوفنتوس الايطالي جراح مانشستر سيتي الانكليزي بالفوز عليه 2 0 الاربعاء في تورينو ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش (53) والاميركي ونستون ماكيني (69) الهدفين.

والخسارة هي السابعة لسيتي في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات ليؤكد فترة انعدام الوزن التي يمر بها في الاونة الاخيرة.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 11 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 8 فقط لمانشستر سيتي في المركز الثاني والعشرين.

سيطر الحذر على مجريات اللعب في الشوط الاول فلم تسجل خطورة على باب المرميين.

ونجح فلاهوفيتش في افتتاح التسجيل عندما تصدى الحارس البرازيلي إيدرسون لكرة فيديريكو غاتي فتهيأت أمام الصربي الذي سددها تصدى لها ايدرسون من دون أن يمنع دخولها مرماه (53) ليرفع الصربي رصيده الى 10 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

والهدف هو الثاني والعشرون يدخل مرمى مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات له.

ورمى بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية بكل ثقله لادراك التعادل وسدد الأالماني إيلكاي غوندوغان كرة قوية تصدى لها حارس يوفنتوس ميكيلي دي غريغوريو ببراعة (67).