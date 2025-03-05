لوس انجليس : تجاوز ليبرون جيمس حاجز الخمسين ألف نقطة وعزز سجله القياسي كأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك في الفوز السابع تواليا لفريقه لوس أنجليس ليكرز والذي تحقق الثلاثاء على حساب ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 136 115.

ودخل ابن الـ40 عاما اللقاء وفي رصيده 49999 نقطة في الموسم المنتظم والأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بعدما سجل 17 في الفوز على الجار لوس أنجليس كليبرز الأحد.

ولم ينتظر جيمس سوى ثلاث دقائق و26 ثانية لتجاوز الخمسين ألف نقطة في لقاء الثلاثاء، إذ وبعد تمريرة حاسمة من الوافد الجديد السلوفيني لوكا دونتشيتش، سجل "الملك" ثلاثية رفع بها رصيده إلى 50 ألف ونقطتين وسط تصفيق حار من جماهير ملعب "كريبتو.كوم".

واستحوذ جيمس على الرقم القياسي للموسم المنتظم منذ عام 2023 حين تجاوز كريم عبد الجبار (38387 نقطة) الذي بقي أفضل مسجل في تاريخ الدوري طيلة 39 عاما قبل أن يسقطه "الملك" عن العرش.

وأنهى جيمس اللقاء كأفضل مسجل بعدما دك سلة بيليكانز بـ34 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فيما ساهم دونتشيتش بـ30 نقطة، بينها 17 في الربع الأول، مع 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات وجاكسون هايز بـ19 نقطة مع 10 متابعات.

ورفع جيمس رصيده إلى 41871 نقطة في الموسم المنتظم و50033 نقطة بالمجمل مع احتساب نقاطه في الـ"بلاي أوف" من دون الأخذ في الاعتبار نقاط الملحق "بلاي إن" أو مسابقة كأس الدوري التي أطلقت مؤخرا، متقدما بفارق قرابة ستة آلاف نقطة (5884 تحديدا) على عبد الجبار (44.149 نقطة)، فيما يأتي كارل مالون (41689) في المركز الثالث أمام الراحل كوبي براينت (39283) والأسطورة مايكل جوردان (38279).

والأهم أن ليكرز ابتعد في وصافة المنطقة الغربية بفارق نصف مباراة أمام دنفر ناغتس بتحقيقه فوزه التاسع والثلاثين في 60 مباراة، لكنه بعيد عن المتصدر أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 10 مباريات ونصف المباراة.