برلين : يتجه حارس وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير للغياب عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لتمزق في عضلة الساق خلال الاحتفال بهدف في الفوز على باير ليفركوزن 3 0 الاربعاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج نوير من الملعب وهو يعرج بعدما استبدله مدربه البلجيكي فنسان كومباني في الدقيقة 58 عقب الاحتفال بهدف جمال موسيالا الذي منح بايرن التقدم 2 0.

ودخل الحارس الشاب يوناس أوربيغ مكانه ليخوض باكورة مبارياته مع الفريق البافاري.

وأصدر بايرن بيانا الخميس أكد فيه إصابة حارسه البالغ 38 عاما، مكتفيا بذكر أن نوير "سيغيب في الفترة الحالية".

وقال كومباني عقب نهاية المباراة "لقد حصل ذلك اثناء الاحتفال، إنه لأمر مؤسف بالنسبة لنا".

وكان الحارس الدولي الذي مدد عقده اخيرا مع بايرن حتى 2026، قد غاب لعام كامل بين كانون الأول/ديسمبر 2022 وتشرين الأول/اكتوبر 2023، بسبب كسر في القدم جراء حادث تعرض له أثناء التزلج.

وانضم أوربيغ (21 عاما) من كولن خلال سوق الانتقالات الشتوية. وعلى الرغم من خوضه باكورة مشاركاته في مباراة هامة الاربعاء، لكن لحسن حظه فإن مرماه لم يتهدد بشكل فعلي حيث هيمن بايرن على اللقاء بمواجهة بطل ألمانيا.