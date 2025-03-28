باريس : قال الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان ان بمقدوره "الشعور كالأبطال"، مع اقتراب فريقه من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه حذر لاعبيه من مغبة التهاون.

يزور حامل اللقب الذي لم يخسر بعد في 26 مباراة من الدوري، سانت اتيان السادس عشر والمهدد بالهبوط السبت، حيث سيمنحه الفوز لقبه الحادي عشر في 13 موسما، شرط خسارة مرسيليا الثاني على أرض رينس وتعادل موناكو ونيس.

وقال إنريكي لمراسلين صحافيين "لن نصبح أبطال الدوري إلا عندما يتأكد ذلك حسابيا. نحن أفضل فريق في ليغ 1".

وأضاف "سنستفيد من المباريات الثماني الأخيرة لأهداف أخرى، كي نكون تنافسيين أمام كل الخصوم... أن نكون جاهزين للأشهر الثلاثة المتبقية".

وأردف قائلا "هناك كأس فرنسا ودري أبطال أوروبا، حيث نريد أن نكون جاهزين في نهاية الموسم".