لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيترك المدرب الأسطورة الأميركي غريغ بوبوفيتش منصبه مدربا لنادي سان أنتونيو سبيرز الذي يلعب في دورة كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد 29 موسما معه، وذلك بعد ستة أشهر من إصابته بعارض صحي كما أعلن ناديه الجمعة.

وقال النادي في بيان بأن بوبوفيتش البالغ من العمر 76 عاما سيتولى منصبا جديدا بصفة رئيس عمليات كرة السلة في النادي.

واضاف البيان نقلا عنه "على الرغم من حبي وشغفي للعبة لم يتغير، قررت التخلي عن مهامي مدربا للفريق".

عانى المدرب الشهير في 2 تشرين الثاني/نوفمبر من "جلطة دماغية خفيفة" في ملعب الفريق، قبل فوز سان أنتونيو على مينيسوتا قبل ان يتولى مساعده ميتش جونسون تدريب الفريق موقتا.

وبوبوفيتش هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ دوري أن بي ايه، مع 1412 فوزا في الموسم العادي و170 في الأدوار الإقصائية.

قاد سبيرز إلى خمسة ألقاب (1999، 2003، 2005، 2007، 2014) خلال 29 موسما مع الفريق.