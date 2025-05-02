لوس انجليس : بدأ لوس أنجليس ليكرز الاستعداد لصيف حافل، في ظل الرغبة بإعادة بناء التشكيلة بعد الخروج المخيب من الدور الاول ضمن الادوار الاقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بحسب مديره العام روب بيلينكا.

وودع ليكرز المنافسة بخسارة على أرضه الأربعاء على يد مينيسوتا تمبروولفز 103 96، ليحسم الأخير السلسلة بسهولة 4 1.

وسلطت طريقة خسارة السلسلة، في تكرار للخروج للعام الثاني تواليا من الدور الأول، على العديد من العيوب في تشكيلة الفريق والتي تم التغطية عنها سابقا من خلال احتلال المركز الثالث في المنطقة الغربية، بفضل القدرة الهجومية الكبيرة لليبرون جيمس، السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز.

وضخ وصول دونتشيتش في شباط/فبراير في صفقة تبادل مزلزلة من دالاس مافريكس، حياة جديدة في مشوار ليكرز ضمن الموسم المنتظم.

لكن رحيل أنتوني ديفيس في الصفقة عينها أفقد ليكرز قوة بدنية في الناحيتين الدفاعية والهجومية، وهي نقطة ضعف استغلها تمبروولفز بشكل فاضح بقيادة لاعب ارتكازه الفرنسي رودي غوبير.

وقال بيلينكا الخميس إن ليكرز اضطر الى إجراء تحسينات سريعة على التشكيلة بعد انضمام دونتشيتش، لكنه أوضح بأن الفريق يخطط لوضع مقاربة جديدة لكيفية التعامل مع مرحلة إعادة البناء، ووضع التعاقد مع لاعب ارتكاز على رأس الأولويات.

وشرح للمراسلين "عندما تقوم بصفقة تبادل مزلزلة في اللحظة الاخيرة، يصبح الامر أشبه بمحاولة بناء طائرة في السماء".

وتابع "لدينا الآن فرصة كي تهبط الطائرة، ووضعها في الحظيرة ومحاولة معرفة ما نحتاج إلى تعديله وتغييره، وهذا ما سنفعله".

وأردف "من الواضح جدا أن هذا الفريق وهذه التشكيلة، بحاجة لاحجام أكبر وتحتاج للاعب في مركز الارتكاز. إنه أمر واضح جدا وهي نتيجة طبيعية لمبادلة أفضل لاعب ارتكاز في الدوري إلى دالاس للحصول على صانع ألعاب".

ونوه "بالتأكيد، هذا الأمر سوف يحدث فجوة هائلة. وكما قلت سابقا، فإن وصولنا إلى الفترة الأخيرة من فترة التبادل واللحظات السابقة لها، لا تمنحك الفرصة لاستكشاف كل عقبة ممكنة لملء الفراغ في مركز الارتكاز في تشكيلتنا".

"لم نكن نملك الوقت بعد صفقة تبادل لوكا. لكن الآن لدينا الوقت".

وفي حين أن جيمس (40 عاما) لم يؤكد الاربعاء كم من الوقت سيستمر في اللعب، أوضح بيلينكا أنه يتوقع أن يكون "الملك" ضمن مخططات الفريق المستقبلية الى جانب دونتشيتش وريفز.

وتابع "اعتقد أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة لديهم أشياء واعدة جدا معا".

ونوه "وسوف نقوم بعمل أفضل جماعيا كي نتأكد من إحاطتهم بالاجزاء المناسبة للوصول الى النجاح المرجو. سوف نقوم بالعمل المناسب للسماح لهذه المجموعة من اللاعبين الفوز بالبطولة".

وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت مدرب الفريق جيه جيه ريديك على خلفية التكتيكات والقرارات الشخصية التي اعتمدها في السلسلة أمام تمبروولفز، أكد بيلينكا أن المؤسسة تواصل وضع الثقة بالمدرب البالغ 40 عاما.