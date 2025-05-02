مدريد : بعد هزائم كبيرة أمام ارسنال الانكليزي في دوري أبطال اوروبا وغريمه اللدود برشلونة في نهائي كأس إسبانيا، بات طموح ريال مدريد يقتصر على هدف واحد رغم صعوبته، وهو الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم انطلاقا من استضافة سلتا فيغو الأحد ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويتخلف "النادي الملكي" بفارق أربع نقاط عن غريمه الكاتالوني المتصدر، لكنه مثخن بالجراح جراء خسارته الدراماتيكية في نهائي الكأس أمام برشلونة 2 3 بعد التمديد.

وزادت الامور تعقيدا بعد أن تعرض مدافع الفريق، الألماني أنتونيو روديغر، للايقاف لست مباريات بسبب رميه مقذوفا باتجاه حكم المباراة، كما انه اختار الخضوع لجراحة في الركبة، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم.

كذلك، سيغيب المدافعان الفرنسي فرلان مندي والنمسوي دافيد ألابا عن الفترة المتبقية من الموسم، لينضما إلى قائمة الغيابات المؤثرة التي يتقدمها داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو.

وبات دفاع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعد أحد أبرز نقاط ضعف "ميرينغي" هذا الموسم، في وضع هش لا يُحسد عليه، ناهيك عن أنه سيُواجه فريق سلتا فيغو الطامح لخطف احدى المقاعد القارية الموسم المقبل.

خسر ريال خمس مباريات في الدوري هذا الموسم، مقارنة بخسارة واحدة الموسم الماضي في طريقه آنذاك لإحراز اللقب.

لكن أنشيلوتي الذي يتجه لمغادرة أسوار النادي مع نهاية الموسم، لا يزال يؤمن بأن فريقه قادر على الاحتفاظ بلقبه.

وبعد خروجه القاري، حصل ريال على أسبوع كامل للراحة والتقاط أنفاسه بعد الخسارة في نهائي الكأس السبت الماضي.

وعلق أنشيلوتي "لدينا الوقت للتحضير للمباريات ضد سلتا وبرشلونة، يجب أن نستمر في القتال حتى النهاية".

بعد مباراة سلتا، سيكون على ريال زيارة غريمه الازلي برشلونة على الملعب الاولمبي، في مواجهة قد تكون حاسمة في الصراع على اللقب.

ويحتاج فريق العاصمة للوصول إلى الكلاسيكو من دون توسيع فجوة الأربع نقاط أقله، في الوقت الذي يحل فيه برشلونة ضيفا على ريال بلد الوليد السبت، وسط تشتت تركيزه في ظل انشغاله بمواجهة ضروس أمام إنتر الإيطالي في نصف نهائي دوري الأبطال التي انتهت ذهابا على أرضه بالتعادل 3 3، على أن يخوض مباراة العودة في ميلانو الأسبوع المقبل.

سبق لريال أن تغلب على سلتا فيغو في ثمن نهائي كأس إسبانيا في طريقه لبلوغ النهائي، في أمسية مثيرة للجدل بعد أن حُرم الاخير من ركلة جزاء بدت مستحقة.

وقال مهاجم سلتا إياغو أسباس هذا الأسبوع قبيل مباراة فريقه في برنبايو "لقد رأى عموم إسبانيا ما حصل".

ورغم معاناة ريال الحالية، قال أسباس إنه لا يمكن استبعاده من المنافسة على اللقب "في كرة القدم، لا يمكن استبعاد أي شيء، أحيانا يبدو فريق في طريقه للخسارة لكن من ثم يفوز".

وأضاف "سنحاول أن نكون المبادرين، أن نمتلك الكرة ونهاجم...ومن ثم، قد يسير الأمر بشكل جيد أم لا بالنسبة الينا".

لاعب تحت المجهر: أيوسي بيريس

مع اقتراب فياريال من حسم مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، يتطلع المهاجم أيوسي بيريس لانهاء الموسم على رأس هدافي "لا ليغا".

يملك مهاجم فياريال 14 هدفا في جعبته بفارق هدف عن لاعب أتلتيك بلباو أويهان سانسيت الذي يتعافى حاليا من الاصابة.

ويملك بيريس فرصة تعزيز غلته عندما يزور فريقه، أوساسونا، السبت.

احصائيات بارزة

7 شارك سبعة لاعبين ميدانيين في جميع مباريات فرقهم الـ 33 الى حد الآن هذا الموسم في الدوري

69 يُعد لاعب ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي صاحب أكبر عدد من التسديدات على المرمى هذا الموسم