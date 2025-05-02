لوس انجليس : سجل جايلن برونسون 40 نقطة ليحسم نيويورك نيكس تأهله الى الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية، بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز 116 113، فيما أسقط أوس أنجليس كليبرز، دنفر ناغتس، وفرض مباراة سابعة وحاسمة ضمن الدور الاول من الادوار الاقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس.

في المباراة الاولى، سجل برونسون ثلاثية قاتلة قبل أربع ثوان من نهاية المباراة ليمنح نيكس فوزا ناريا بفارق ثلاث نقاط على بيستونز ويحسم السلسلة بينهما 4 2.

وبدا بيستونز في طريقه لمعادلة سلسلة المباريات السبع أمام نيكس بعدما عوض تأخره بفارق 11 نقطة ليتقدم 112 105 قبل أقل من ثلاث دقائق لنهاية المباراة.

الا ان استفاقة كبيرة من نيكس بقيادة برونسون أعادت الفريق الى صلب المواجهة من خلال فرض التعادل 113 113 قبل 36 ثانية متبقية.

وأضاع نجم ديترويت كيد كانينغهام سلة ثنائية كانت كفيلة بمنح بيستونز التقدم، ما أفسح في المجال امام برونسون لتسجيل سلة الفوز.

وتأهل نيكس الى نصف نهائي المنطقة الشرقية حيث سيواجه بوسطن سلتيكس حامل اللقب، وتنطلق السلسلة الإثنين.

أنهى برونسون اللقاء بـ 40 نقطة، 4 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فيما أضاف مايكل بريدجز 25 نقطة والبريطاني أو جاي أنونوبي 22.

في المقابل، سجل كانينغهام 23 نقطة لديترويت، وأضاف جايلن دورين 21 ومالك بيزلي 20.

وفي الثانية، تغلب كليبرز على ناغتس 111 105 فارضا التعادل في السلسلة 3 3، على أن تقام المبارة الفاصلة السبت.