الرياض (السعودية) : تستضيف العاصمة السعودية الرياض الأحد نزالا بين أسطورة الملاكمة المكسيكي ساول "كانيلو" ألفاريس الساعي لتوحيد ألقاب وزن فوق المتوسط والكوبي وليام سكول بطل الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف).

ويعتبر ألفاريس (34 عاما) من أبرز الملاكمين في فئته حيث يتضمن سجله الفوز في 62 نزالا، منها 39 بالضربة القاضية، مقابل تعادلين وهزيمتين.

ويُتوقع أن يكون النزال بمواجهة سكول حامي الوطيس، حيث يواصل ألفاريس تقليده في الملاكمة خلال عطلة نهاية أسبوع "سينكو دي مايو"، وهو ذكرى احياء انتصار الجيش المكسيكي على القوات الفرنسية في معركة بويبلا في 5 أيار/مايو 1862.

ويخوض كانيلو نزاله الجديد بعدما كان حقق فوزا صعبا بقرار بالإجماع على الملاكم الأميركي إدغار بيرلانغا في لاس فيغاس في أيلول/سبتمبر.

قبل ذلك النزال، جُرّد ألفاريس من حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) عندما اختار مواجهة بيرلانغا بدلا من سكول، المتحدي الإلزامي للاتحاد.

وهي المرة الأولى يخوض فيها الملاكم المكسيكي نزالا خارج قارة أميركا الشمالية خلال مسيرته الاحترافية التي استهلها قبل قرابة 20 عاما.

وقّع ألفاريس عقدا لأربعة نزالات مع القيّمين على "موسم الرياض" الترويجي في شباط/فبراير، ليكون بذلك أحدث نجم ملاكمة يتوافد إلى المملكة سعيا وراء ربح ضخم.

قال ألفاريس خلال مؤتمر صحافي في الرياض الخميس "صدقوني، هذا ليس جديدا بالنسبة لي. لكن بالنسبة له (سكول)، سيكون الأمر مختلفا بالتأكيد".

وتصب التوقعات في مصلحة ألفاريس حيث يعتبر سكول الملاكم الأقل حظوظا في مواجهة نهاية الأسبوع، في حين يعتقد البعض أن هذا النزال هو بمثابة إحماء قبل نزال تاريخي آخر بين الملاكم المكسيكي والأميركي تيرينس كروفورد في وقت لاحق من هذا العام والذي يُشاع أنه في المراحل النهائية من المفاوضات.

لكن كل هذا يتوقف على فوز كانيلو في الرياض نهاية هذا الأسبوع.

في الفترة التي سبقت النزال، قال سكول إنه حافظ على هدوئه وثقته بنفسه، مُبدّدا المخاوف من أن بدء النزال في الصباح الباكر قد يؤثر على أدائه.

قال الملاكم الكوبي لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الأسبوع "هذا نزال، وأنا مستعد لخوضه في أي وقت".

وأضاف سكول البالغ 32 عاما والذي لم يُهزم بعد (23 فوزا، منها 9 بالضربة القاضية) "كانيلو ملاكم رائع. إنه نزال صعب، لكنه رجل آخر. أتطلع للفوز بما هو لي أيضا".

تحتل الملاكمة مكانة بارزة في محفظة السعودية المتنامية في عالم الرياضة، والتي تعرّضت لاتهامات بـ "الغسيل الرياضي" ومحاولة تلميع سجلها في مجال حقوق الإنسان.