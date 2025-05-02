باريس : يعاني الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من "شد في عضلات الفخذ الخلفية" تعرض له خلال المواجهة التي فاز بها فريقه باريس سان جرمان على أرسنال الإنكليزي 1 0 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن "حالته تتحسن بشكل إيجابي"، وفقا لما أفاد به نادي العاصمة الجمعة.

ولن يتم استدعاء ديمبيليه الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة الى المواجهة المقبلة غير المؤثرة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ السبت.

وقال مدرب الفريق، الإسباني لويس إنريكي في مؤتمر صحافي في مقر النادي في بواسي (إيفلين) "من المؤكد أنه لن يلعب غدا (السبت)".

وكان النادي أصدر بيانا قبلها، جاء فيه "يعاني عثمان ديمبيليه من شد في عضلة الفخذ الأيمن. حالته تتحسن بشكل جيد. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصل حول وضعه في وقت قريب".