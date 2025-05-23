لوس انجليس : أبقى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأميركي لكرة القدم قائده نجم ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيك خارج قائمة التشكيلة التي ستشارك في الكأس الذهبية كونكاكاف في حزيران/يونيو المقبل وذلك للراحة، تمهيدا لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

وسيتحضر المنتخب الأميركي للمشاركة في الكأس الذهبية بخوضه وديتين على أرضه أمام سويسرا وتركيا.

ويغيب لاعب جناح ميلان بوليسيك عن تشكيلة من 27 لاعبا، في حين أكد المدير التقني للمنتخب مات كروكر أن قائد المنتخب هو من طالب بعدم التحاقه بفريقه.

قال كروكر في بيان "تواصل كريستيان وفريقه مع الاتحاد والجهاز الفني بشأن إمكانية عدم مشاركته هذا الصيف، نظرا لكثرة المباريات التي خاضها خلال العامين الماضيين على مستوى النادي والمنتخب، مع فترات راحة قصيرة جدا".

وأضاف "بعد مناقشات معمقة ودراسة متأنية، اتخذنا قرارا جماعيا بأن هذه هي اللحظة المناسبة له ليحصل على الراحة التي يحتاجها. الهدف هو ضمان جاهزيته التامة لتقديم أداء على أعلى مستوى في الموسم المقبل".

وانضم بوليسيك (26 عاما) إلى عدة لاعبين يخوضون غمار الدوريات الأوروبية سيغيبون عن المباريات القادمة للمنتخب، على غرار ويستون ماكيني وتيم وياه اللذين سيشاركان مع يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية، وجيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند الالماني المشارك أيضا في المسابقة.

دافع بوكيتينو عن قراره بدعم رغبة بوليسيك في الحصول على فترة من الراحة، قائلا "يمكن للكثيرين القول إنه من المهم جدا لنا أن نكون معا للمرة الأخيرة قبل كأس العالم. لقد قررنا أن الأفضل له ولأفضل الفريق وللمنتخب الوطني هو القرار الذي اتخذناه".