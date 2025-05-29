ميامي : سجل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس ثنائية في فوز إنتر ميامي على ضيفه مونتريال 4 2 الأربعاء في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وافتتح الأرجنتيني البالغ 37 عاما التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة بيسراه من مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يصنع هدف التقدم 2 0 لسواريس في الدقيقة 68.

وأضاف سواريس الهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يلقص دانتي سيلي الفارق في الدقيقة 74، لكن ميسي ضرب مجددا وسجل هدفه الثاني بتسديدة جميلة بعد تمريرة من سواريس في الدقيقة 87 من لقاء اختتمه الضيوف بهدف للكندي فيكتور لوتوري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر ميامي بانتصاره السابع للموسم مقابل خمسة تعادلات في 15 مباراة، رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس للمنطقة الشرقية بفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون المتصدر الفائز بدوره على تورونتو 2 1، فيما تجمد رصيد مونتريال عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة بتلقيه هزيمته العاشرة مقابل فوز يتيم وخمسة تعادلات.

وبهذا الفوز، عاد ميسي وزملاؤه إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين وتعادلين في المراحل الأربع الماضية.

وقال سواريس "علينا تحمل مسؤولية نتائجنا المتواضعة. الأمر يتعلق بتصحيح الأمور واستعادة الثقة"، معتبرا أن الانتصار "يعني الكثير... علينا أن نواصل استعادة الثقة في هذا النوع من المباريات".

وبدوره، قال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسشيرانو "كنا بحاجة إلى الحد من الديناميكية السلبية. أنا سعيد".