باريس : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها السهل على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6 2 و6 3 الجمعة.

ونجحت سابالينكا الفائزة بدورتي ميامي ومدريد للألف نقطة هذا العام، في حسم المواجهة الثانية لها مع دانيلوفيتش، بعد أولى في دورة مدريد عام 2018، من دون عناء منهية اللقاء في ساعة و19 دقيقة.

وتلتقي سابالينكا التي خسرت عشرة أشواط فقط حتى الآن في أربع مباريات في هذه النسخة، في الدور التالي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا التي تغلبت بدورها على الدنماركية كلارا تاوسون 7 6 (7 4) و6 4.

تتفوق البيلاروسية على خصمتها المقبلة في 5 مواجهات من اصل 7 جمعت بينهما حتى الآن.

وقالت سابالينكا "انا سعيدة للغاية بهذا الفوز. اولغا لاعبة مكافحة، الامر يتعلق بتحقيق الحلم، انا ابذل قصارى جهدي".

ولم يسبق لسابالينكا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرة في أستراليا (2023 و2024) وفلاشينغ ميدوز (2024) أن تخطت حاجز الدور نصف النهائي في رولان غاروس.

لكنها الوحيدة بين اللاعبات الحاليات التي تصل أقله إلى ثمن النهائي في أستراليا المفتوحة ورولان غاروس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقد تلحق بها الأميركية كوكو غوف.

ورأت سابالينكا أن دانيلوفيتش "تستحق، استنادا إلى الأداء في الملعب، أن تكون بين العشرين أو العشر الأوليات (في التصنيف)"، مضيفة "الأمر برمته يتعلق بما إذا كانت ذهنيا جاهزة للتعامل مع كل الضغط، وحينها ستكون جاهزة للقتال".

وتابعت "النتيجة لا تهم (أي لا تعكس المجريات)، كانت مباراة صعبة. كانت معركة".

وستضمن سابالينكا التي فازت أيضا بلقب دورة بريزبين إلى جانب تتويجها في ميامي ومدريد ووصلت إلى النهائي في ثلاث دورات أخرى، البقاء في صدارة تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) بغض النظر إلى أين ستصل في البطولة الفرنسية.

وللمرة الثانية في رابع مشاركة لها، ووصلت إلى ثمن النهائي أيضا البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المصنفة ثامنة في البطولة بفوزها على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو 6 3 و6 4، لتلتقي الروسية ليودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة والفائزة بدورها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6 2 و6 3.

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف ثامنا الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في رولان غاروس من أصل خمس مشاركات، وذلك بفوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 4 6 و6 4 و6 3 و6 2.