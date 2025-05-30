لندن : حسم ليفربول، المتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، صفقة التعاقد مع الظهير/الجناح الهولندي جيريمي فريمبونغ قادما من باير ليفركوزن الألماني وفق ما أعلن الجمعة، وذلك تزامنا مع التقارير التي تتحدث عن تقدمه بعرض قدره 146 مليون دولار (109 ملايين جنيه استرليني) للحصول على زميله لاعب الوسط فلوريان فيرتس.

وقال ليفربول الجمعة في بيان "وقع الدولي الهولندي عقدا طويل الأمد مع الـ+ريدز+ في مركز أكسا للتدريب الجمعة بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح"، ناقلا عن اللاعب البالغ 24 عاما قوله "كان الأمر سهلا جدا. جاء ليفربول وأعرب عن اهتمامه، وبالطبع كان الأمر بديهيا بالنسبة لي".

وأشار إلى أنه توجه لوكلاء أعماله بالقول "+مهما اقتضى الأمر، فقط أحسموه+"، متوجها بعد ذلك إلى جماهير ليفربول بالقول "سأبذل كل ما لدي، طاقتي، قصارى جهدي، وآمل أن نفوز معا، نحتفل معا، نحقق كل شيء معا".

وأفادت التقارير بأن ليفربول فَعَّل البند الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 30 مليون جنيه استرليني.

وسيسد فريمبونغ الذي دافع عن ألوان ليفربول منذ 2021 بعدما قدم إليه من سلتيك الاسكتلندي، الفراغ الذي خلفه ترنت ألكسندر أرنولد المنتقل الجمعة رسميا إلى ريال مدريد الإسباني.

ولن تكون التجربة الإنكليزية غريبة على فريمبونغ، إذ تأسس كرويا في مانشستر سيتي حيث شق طريقه في الفريق العمرية بين 2010 و2019 قبل التوقيع مع سلتيك.

وتزامنا مع حسم التعاقد مع فريمبونغ، أفادت تقارير بأن ليفربول عرض على ليفركوزن 146 مليون دولار (109 ملايين جنيه استرليني) للتخلي عن لاعب وسطه فيرتس.

وكشفت وسائل إعلام عدة، من بينها صحيفة "ليفربول إيكو"، أن العرض يتضمن مكافآت مستندة إلى شروط معينة، ما يجعل ابن الـ22 لاعبا أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنكليزي الذي يواجه منافسة من خصمه المحلي مانشستر سيتي وعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ.

وأشارت التقارير إلى أن فيرتس مركز على الانتقال إلى "أنفيلد" وغير مهتم بالانضمام إلى سيتي أو بايرن.

وسبق للمدير التنفيذي في ليفركوزن سايمون رولفس أن أفاد الإثنين بأن ليفربول "مهتم جديا" بفيرتس الذي فرض نفسه من أفضل المواهب الشابة في القارة الأوروبية، لاسيما في الموسم قبل الماضي حين قاد ليفركوزن إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون هزيمة وإلى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ".