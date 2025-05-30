باريس : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها السهل على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6 2 و6 3 الجمعة.

ونجحت سابالينكا الفائزة بدورتي ميامي ومدريد للألف نقطة هذا العام، في حسم المواجهة الثانية لها مع دانيلوفيتش، بعد أولى في دورة مدريد عام 2018، من دون عناء منهية اللقاء في ساعة و19 دقيقة.

وتلتقي سابالينكا التي خسرت عشرة أشواط فقط حتى الآن في أربع مباريات في هذه النسخة، في الدور التالي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا التي تغلبت بدورها على الدنماركية كلارا تاوسون 7 6 (7 4) و6 4.

تتفوق البيلاروسية على خصمتها المقبلة في 5 مواجهات من اصل 7 جمعت بينهما حتى الآن.

وقالت سابالينكا "انا سعيدة للغاية بهذا الفوز. اولغا لاعبة مكافحة، الامر يتعلق بتحقيق الحلم، انا ابذل قصارى جهدي".

ولم يسبق لسابالينكا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرة في أستراليا (2023 و2024) وفلاشينغ ميدوز (2024) أن تخطت حاجز الدور نصف النهائي في رولان غاروس.

لكنها الوحيدة بين اللاعبات الحاليات التي تصل أقله إلى ثمن النهائي في أستراليا المفتوحة ورولان غاروس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقد تلحق بها الأميركية كوكو غوف.

ورأت سابالينكا أن دانيلوفيتش "تستحق، استنادا إلى الأداء في الملعب، أن تكون بين العشرين أو العشر الأوليات (في التصنيف)"، مضيفة "الأمر برمته يتعلق بما إذا كانت ذهنيا جاهزة للتعامل مع كل الضغط، وحينها ستكون جاهزة للقتال".

وتابعت "النتيجة لا تهم (أي لا تعكس المجريات)، كانت مباراة صعبة. كانت معركة".

وستضمن سابالينكا التي فازت أيضا بلقب دورة بريزبين إلى جانب تتويجها في ميامي ومدريد ووصلت إلى النهائي في ثلاث دورات أخرى، البقاء في صدارة تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) بغض النظر إلى أين ستصل في البطولة الفرنسية.

24 فوزا متتاليا لشفيونتيك

وواصلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة خامسة، حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في المواسم الثلاثة الماضية، وتأهلت إلى ثمن النهائي للمرة السابعة من أصل سبع مشاركات بفوزها على الرومانية جاكلين كريستيان 6 2 و7 5.

ورفعت البولندية التي تراجع مستواها منذ منتصف الموسم الماضي ولم تفز بأي لقب منذ تتويجها الرابع في رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي، رصيدها إلى 24 فوزا متتاليا في البطولة الفرنسية ضمن مسعاها لتكون أول لاعبة تتوج بطلة للمرة الرابعة تواليا.

ولم تجد ابنة الـ23 عاما صعوبة في حسم المجموعة الأولى بعدما كسرت إرسال منافستها مرتين، لكنها عانت في الثانية واضطرت لانقاذ ست فرص كسر لصالح منافستها قبل أن تحسم المواجهة في ساعة و54 دقيقة.

وسيكون الاختبار التالي صعبا على شفيونتيك، إذ تلتقي الفائزة من مواجهة بطلة ويمبلدون لعام 2022 الكازخستانية إيلينا ريباكينا وبطلة رولان غاروس لعام 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو التي تغلبت على البولندية في جميع المواجهات الست حتى الآن، بينها اثنان هذا الموسم في نصف نهائي دورة الدوحة وربع نهائي دورة شتوتغارت.

وقالت البولندية "أنا سعيدة جدا لأني كنت متماسكة في الشوط الأخير ولم أضيع أي نقاط مجانية... لقد استغلت فرصها وحاولت كلما سنحت لها الفرصة"، مضيفة "كانت مباراة رائعة، وأعتقد أنها كانت ممتعة جدا. لعبنا بشكل جيد وأنا سعيدة بالتأهل وبالأداء".

وللمرة الثانية في رابع مشاركة لها، ووصلت إلى ثمن النهائي أيضا البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المصنفة ثامنة في البطولة بفوزها على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو 6 3 و6 4، لتلتقي الروسية ليودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة والفائزة بدورها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6 2 و6 3.

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف ثامنا الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في رولان غاروس من أصل خمس مشاركات، وذلك بفوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 4 6 و6 4 و6 3 و6 2.