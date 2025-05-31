لندن : فعّل نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم خيار التعاقد مع لاعب خط الوسط الشاب الأرجنيتني كارلوس "تشارلي" ألكاراس من فلامنغو البرازيلي بشكل دائم بعد فترة إعارة.

وسيوقّع ألكاراس (22 عاما) عقدا لمدة عامين مع إيفرتون الذي وافق على صفقة الانتقال الدائم مقابل 16.9 مليون دولار أميركي.

وسجّل لاعب الوسط الأرجنتيني هدفين ومرر 3 كرات حاسمة في 16 مباراة في جميع المسابقات بعد انضمامه إلى فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس بشكل مؤقت في كانون الثاني/يناير.

وكان ألكاراس الذي خاض 7 مباريات أساسيا قاد، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، فريقه للفوز على نيوكاسل 1 0 في المرحلة الاخيرة من بريميرليغ الذي أنهاه في المركز الثالث عشر برصيد 48 نقطة.