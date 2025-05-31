باريس : بلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا دور الـ16 من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها السهل على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا السبت.

وتغلبت ابنة الثامنة عشرة المصنفة سادسة على بوتينتسيفا 6 3 و6 1 في 78 دقيقة، لتضرب موعدا مع الأسترالية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة عشرة.

ونجحت كاساتكينا بالتفوق على الإسبانية المصنفة عاشرة باولا بادوسا 6 1 و7 5 في ساعة و33 دقيقة.

قالت أندرييفا بعد فوزها على بوتينتسيفا المصنفة 31 عالميا "أعرف أنها لاعبة صعبة للغاية وتجعل الامور غير مريحة بالنسبة للخصم".

تابعت "أتدرب معها أحيانا، لذا أعرف تماما ما كان ينتظرني. أنا سعيدة بطريقة لعبي اليوم".

وتأمل أندرييفا التي بلغت نصف النهائي العام الماضي، في أن تصبح أصغر لاعبة تتويج في بطولة كبرى، منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2024.

تعين عليها الذهاب إلى المدرسة خلال مشوارها في عام 2024، والذي تضمن فوزا مفاجئا على النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي.

تسلقت ترتيب اللاعبات المصنفات إلى المركز السادس هذا الموسم، وأصبحت أصغر متوجة في إحدى دورات الألف، في دبي في شباط/فبراير، قبل أن تحرز لقبا آخر في إنديان ويلز.

وتبحث أندرييفا عن مشوار جيد مرة أخرى في ملاعب رولان غاروس الترابية، خصوصا وأن سابالينكا المصنفة أولى عالميا والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعيدتان عنها في النصف الثاني من القرعة.

من جهتها، بلغت كاساتكينا (28 عاما)، المشاركة للمرة العاشرة في رولان غاروس، الدور نصف النهائي في 2022.

ولدى الرجال، انسحب الفرنسي الشاب أرتور فيس الجمعة من مواجهته مع الروسي اندري روبليف، بعد إصابته بكسر إجهاد في أسفل ظهره.