برشلونة : عبّر البريطاني لويس هاميلتون، الممتعض من أداء سيارته، عن تصميمه لإنجاح مسيرته مع فريق فيراري في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعد يوم صعب في تجارب جائزة إسبانيا الكبرى، حيث ألمح زميله السابق نيكو روزبرغ أن تقدمه في السن قد يؤثر على بطل العالم سبع مرات.

احتل هاميلتون، المنضم هذا الموسم إلى فيراري من مرسيدس، المركز الحادي عشر في التجارب الحرة، واصفا سيارته بأنها "غير قابلة للقيادة"، وهو وصف أراد مدير الفريق فريدريك فاسور التخفيف من حدته بقوله إن "التعليقات على جهاز الراديو كانت قاسية بعض الشيء".

وفيما كافح ابن الأربعين للسيطرة على سيارته المتقلبة على حلبة كاتالونيا، قال روزبرغ الذي تفوق عليه في بطولة العالم 2016، لشبكة سكاي فورمولا 1 إن العمر قد يكون عاملا في معاناته هذه السنة "حتى لو كان أعظم سائق في التاريخ، سيصبح أداؤه بطيئا نوعا ما وهذا مرتبط بالعمر".

أضاف "وعندما تكون بسن الأربعين، سيحدث ذلك عاجلا أم آجلا".

في المقابل، حل شارل لوكلير، زميل هاميلتون، في المركز السادس وقال انه فوجئ بأداء سيارته وإمكاناتها.

وحافظ هاميلتون على رباطة جأشه عندما سئل عن يومه "ليس ممتعا. هذا مكان جميل، الطقس رائع أيضا، لكن لا، لم يكن يوما جيدا".

أضاف انه لم يشعر بقدرته على استخدام خبرته لتحفيز الفريق "عليك فقط أن تحني رأسك وتركز جهودك. لا تستسلم ببساطة. تتابع وتضغط".

وأبدى روزبرغ تعاطفه مع هاميلتون "إذا كان بإمكاننا اختيار اسوأ سيارة، فإنها فيراري".

تابع "يا الهي! مسكين لويس هاميلتون، هذه السيارة مرهقة".

وشرح "الجزء الأخير ليس ثابتا، لذا حتى عند الدخول، اضطر لويس إلى تغيير اتجاهه بالكامل لتجنب الاصطدام. لذا أتعاطف معه تماما في هذه اللحظة".

هاميلتون المتوج ست مرات قياسية في جائزة إسبانيا الكبرى، بذل جهدا الخميس لوضع حد للتكنهات حول علاقته الصعبة مع مهندس سباقه ريكاردو أدامي "هناك تكهنات كثيرة ومعظمها مجرد هراء".

تابع "لدينا علاقة رائعة. من الرائع العمل معه. كلانا يعمل بجد. كل هذا مجرد ضجيج ونحن نتجاهله".