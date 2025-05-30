ميونيخ (ألمانيا) : رأى مدرب إنتر الإيطالي سيموني إنزاغي أن فريقه "يستحق" التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يلتقي السبت على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ مع باريس سان جرمان الفرنسي، معتبرا أن مشواره الرائع نحو مواجهة اللقب تمنحه الثقة التي بحاجة إليها.

وقال إنزاغي الذي قاد إنتر إلى النهائي للمرة الثانية في غضون ثلاثة مواسم بعدما تجاوز العملاقين بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني في ربع ونصف النهائي، إنه "دائما ما يكون هناك حماس كبير قبل كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، لاسيما عندما تكون المباراة النهائية. نستحق التواجد هنا بجدارة لأننا أظهرنا رغبة كبيرة منذ مباراتنا الأولى في مانشستر"، حين فرض التعادل السلبي على سيتي في مستهل منافسات المجموعة الموحدة في إعادة لنهائي 2023 الذي خسره بصعوبة 0 1.

وأنهى إنتر المجموعة الموحدة المكونة من 36 فريقا بحسب النظام الجديد في المركز الرابع بعدما خسر مرة واحدة فقط، فيما اهتزت شباكه في مناسبة واحدة أيضا في ثماني مباريات.

وبعدما تخطى فينورد الهولندي في ثمن النهائي، فاز على بايرن 2 1 خارج الديار في ذهاب ربع النهائي وتعادل إيابا 2 2، ثم عاد من برشلونة بالتعادل 3 3 في ذهاب نصف النهائي قبل الفوز الدراماتيكي إيابا 4 3 بعد التمديد.

ورأى إنزاغي الذي رفض التساؤلات حول مستقبله وسط تكهنات بإمكانية رحيله بعد النهائي، أن المنافسين الذين واجههم فريقه "كانوا خصوما رائعين، بالتالي فإن مكاننا هنا مستحق، لكننا نعلم أنه لا يزال يتعين علينا اتخاذ الخطوة الأخيرة، وهي الأهم".

ومن المرجح أن يشارك سبعة من اللاعبين الذين بدأوا نهائي 2023 ضد سيتي في تشكيلة السبت ضد سان جرمان الشاب، حيث أن الخبرة الإضافية للفريق الإيطالي قد تصب في صالحه.

وقال إنزاغي قبل مواجهة الفريق الفرنسي الذي أصبح، مثل مانشستر سيتي، من أغنى الفرق الأوروبية على مدار العقد الماضي، إن "كل مباراة تختلف عن الأخرى، ويمكن حسم النهائيات في لحظات حاسمة".

وتابع "قبل عامين، لم نكن المرشحين الأوفر حظا، لكننا نافسنا مانشستر سيتي على أرض الملعب، وربما كنا نستحق أكثر من ذلك".

ويسعى إنتر للفوز بلقبه الرابع وإضافته إلى تتويجه أعوام 1964 و1965 واخيرا 2010 حين أحرز الثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن على عملاق ميلانو النهوض من كبوة خسارة لقب الدوري الإيطالي لصالح نابولي نهاية الأسبوع الماضي.