نيودلهي : أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تدافع وقع الأربعاء أثناء احتفال حشد غفير بفوز فريقهم المحلي للكريكيت في مدينة بنغالورو الهندية.

وخرج مشجعو الكريكيت المبتهجون للاحتفال والترحيب بعودة أبطالهم، فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، بعد فوزه على فريق بنجاب كينغز في نهائي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت مساء الثلاثاء.

لكن نشوة الحشود الغفيرة انتهت بكارثة، حيث وصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها "مفجعة جدا".

وقال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارامايا، إن "11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون" في التدافع، مضيفا للصحافيين "لم يتوقع أحد هذا الحشد الضخم"، لكنه أوضح أنه تم نشر جميع قوات شرطة المدينة المتاحة.

ويتسع الملعب لـ35 ألف شخص فقط، لكن ما بين 200 و300 ألف شخص حضروا الاحتفالات.

وتابع أنه تم إلغاء موكب النصر الذي كان من المقرر أن ينظمه الفريق الفائز، إذ توقعت السلطات حشدا لا يمكن السيطرة عليه.

وقال سيدارامايا الذي أمر بفتح تحقيق في الوفيات: "لقد طمست آلام هذه المأساة فرحة النصر"، مضيفا "لا أريد الدفاع عن الحادث، المأساة... حكومتنا لن تستغل هذا الأمر سياسيًا".

وأردف قائلا "ما كان ينبغي أن تحدث هذه المأساة، فنحن مع الضحايا".

وقال نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، دي كيه شيفاكومار، إن "مئات الآلاف" قد تدفقوا إلى الشوارع، وإن الشرطة "تواجه صعوبة بالغة".

وشاهد مصور وكالة فرانس برس حشودا غفيرة، حيث اكتظت الشوارع بأعداد غفيرة من الناس، ولوّحت الشرطة بالعصي.

وأظهرت القنوات التلفزيونية رجال الشرطة يسرعون مبتعدين عن الحشود وهم يحملون أطفالا صغارا بين أذرعهم، وقد بدا عليهم الإغماء.

وقال شيفاكومار: "أعتذر لأهالي كارناتاكا وبنغالورو"، مضيفا "أردنا المشاركة في موكب، لكن الحشد كان خارج السيطرة... كان حشدا غفيرا".

وكان شاب وحيد يجلس في سيارة إسعاف يكافح من أجل التنفس.

وقال ماليكارجون خارجي، القيادي البارز في حزب المؤتمر، إن "فقدان الأرواح الثمينة والإصابات أمر محزن جدا".