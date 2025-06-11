لندن : أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس لمدة خمس سنوات، قادما من ميلان الإيطالي مقابل 62.4 مليون دولار أميركي بحسب تقديرات صحافية.

قال رايندرس، رابع تعاقدات الفريق المملوك للإمارات، إنه "في غاية السعادة" للانضمام إلى تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وكان سيتي أعلن الثلاثاء تعاقده مع الجناح الفرنسي ريان شرقي حتى صيف 2030، بصفقة بلغت 42.5 مليون يورو بحسب فريقه السابق ليون الفرنسي، وذلك بعد انضمام الظهير الجزائري ريان آيت نوري الإثنين من ولفرهامبتون.

وكان رايندرس (26 عاما) انضم إلى ميلان من ألكمار في 2023، وسجل للفريق اللومباردي 15 هدفا في الموسم المنصرم.

سيعزز تشكيلة غوارديولا، خصوصا بعد رحيل نجم الوسط البلجيكي كيفن دي بروين.

قال اللاعب الدولي "سيتي أحد أكبر الأنية في العالم، ويملك أفضل مدرب، لاعبين عالميين ومنشآت مذهلة".

بدوره، شرح مدير كرة القدم في النادي البرتغالي أوغو فيانا "يصل بخبرة خبيرة في أوروبا، على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية".

أضاف "يمنحنا تيجاني الطاقة، الهدوء والإبداع في وسط الملعب، وستتعزز قوته من خلال العمل مع بيب وجهازه الفني".

وبعد إحرازه لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات متتالية قياسية، تنازل سيتي لمصلحة ليفربول، لكنه سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.