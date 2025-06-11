طوكيو : يصف أنصار نادي أوراوا أنفسهم بـ"الفتيان المشاغبين" في كرة القدم اليابانية، وألوان الفريق الحمراء والبيضاء والسوداء مستوحاة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ولكن في الوقت الذي سيغيب فيه العملاق الإنكليزي عن نهائيات كأس العالم للأندية، سيشارك أوراوا ريدز ومن المتوقع أن يحظى بدعم كبير في الولايات المتحدة من قبل أكثر من 5 الآف مشجع.

يواجه النادي الأكثر شعبية في اليابان، إنتر الايطالي وصيف بطل أوروبا وريفربلايت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي، في دور المجموعات عندما تنطلق البطولة السبت.

يقع مقر نادي أوراوا في ضاحية عادية تبعد حوالي ساعة شمال طوكيو، وقد اشتهر باستقطاب حشود تزيد عن 50 ألف متفرج إلى ملعبه سايتاما.

ظاهرة شغب الجماهير أمر نادر للغاية في اليابان، ولكن تم حظر أوراوا من الكأس المحلية الموسم الماضي بعد أن قام مشجعوه "الألتراس" بأعمال شغب.

في عام 2014، أُجبر الفريق على لعب مباراة من دون جمهور بعد أن رفع المشجعون لافتة عنصرية. يدافع المشجعون عن أنفسهم بالقول إنه يُساء فهمهم، ويتطلعون إلى رفع أعلامهم وإنشاد أغانيهم أمام جمهور عالمي.

وقال كاكيرو إينو، مشجع أوراوا لوكالة "فرانس برس" قبل مباراة أقيمت أخيرا "يعتقد غير المهتمين بكرة القدم أننا أشخاص مخيفون، لكنني دائمًا ما أقول لهم إن هذا غير صحيح".

وتابع "غالبا ما أحضر زملاء العمل إلى المباريات لأريهم حقيقة الأمر".

بدأ أوراوا مسيرته كفريق تابع لشركة ميتسوبيشي، واسمه الرسمي "أوراوا ريد دايموندز" يشير إلى شعار الشركة العملاقة.

على الرغم من تتويجه بطلا لآسيا ثلاث مرات، لم يفز أوراوا بالدوري الياباني المحلي إلا مرة واحدة، وذلك عام 2006 بقيادة المدرب الألماني غيدو بوخفالد الفائز بكأس العالم 1990 كلاعب.

شارك النادي في كأس العالم للأندية ثلاث مرات في نظامها السابق، وكان آخرها خسارته أمام مانشستر سيتي الانكليزي بنتيجة 0 3 في نصف نهائي عام 2023.

يقول حارس المرمى المخضرم شوساكو نيشيكاوا إن النادي فخور بكونه الفريق الياباني الوحيد الذي يشارك في النسخة الافتتاحية لكأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا.

قال في هذا الصدد "ستحظى البطولة باهتمام كبير من جميع أنحاء العالم، ولها معنى كبير بالنسبة لنا".

وأوضح "من يدري ما إذا كان فريق ياباني سيشارك فيها مرة أخرى، لأنه يجب أن تصبح بطلاً لآسيا لكسب هذا الحق".

"ثقافة الألتراس"

بدأت كرة القدم الاحترافية في اليابان عام 1993 فقط، لكنها ترسخت بسرعة في ضاحية أوراوا في طوكيو. تعاقد النادي مع لاعبين أجانب مثل بوخفالد، وضمّ لاعبين دوليين محليين مثل شينجي أونو وماكوتو هاسيبي وحارس مرمى اليابان الحالي زيون سوزوكي.

خطفت جماهير النادي أحيانا الأضواء من إنجازات الفريق، حيث قام المشجعون بتعليق لافتة كُتب عليها "لليابانيين فقط" على مدخل المدرجات قبل مباراة عام 2014.

ومنحت هذه الحادثة أوراوا سابقة لانه أصبح أول ناد ياباني يُجبر على خوض مباراة من دون جمهور.

قال أحد مشجعي أوراوا الذي تابع مباريات فريقه منذ انطلاق الدوري الياباني، إن النادي "يُركز كليا على ثقافة الألتراس".

وأضاف المشجع الذي عرّف عن نفسه باسم ناكاجي فقط "هذا شيء لا تجده إلا في أوراوا. لا يوجد ناد آخر يضاهينا".

يتولى تدريب أوراوا المدرب البولندي ماتشي سكورجا، الذي يعود لفترة ثانية للاشراف على الفريق بعد أن قاد النادي إلى لقب دوري أبطال آسيا عام 2023 قبل أن يغادر لأسباب عائلية.

تُقام كأس العالم للأندية في منتصف موسم الدوري الياباني، الذي يمتد من شباط/فبراير إلى كانون الاول/ديسمبر.

حقق أوراوا بداية قوية في موسمه المحلي حيث يحتل المركز الثالث، ويبدو مستعدًا للمنافسة على اللقب، على الرغم من احتلاله المركز الثالث عشر الموسم الماضي.