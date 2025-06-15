باسادينا، كاليفورنيا : استهل باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا مشواره ضمن كأس العالم للاندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوز صريح على أتلتيكو مدريد الاسباني المنقوص برباعية نظيفة الاحد ضمن المجموعة الثانية.

ونجح فريق العاصمة الفرنسية في بسط هيمنته على اللقاء وحسمه بفضل أهداف الاسباني فابيان رويس (19) والبرتغالي فيتينيا (45+1) والبديلين سيني مايولو (87) والكوري الجنوبي كانغ إن لي (90+7 من ركلة جزاء).

وامام حشد جماهيري غفير بلغ 80619، تابع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي نتائجه اللافتة بعد تتويجه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بإلحاقه هزيمة قاسية بإنتر الايطالي 5 0 في النهائي.

واستُدعي حارس اتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك مبكرا الى المشهد بعد ان تصدى لتسديدة البرتغالي غونسالو راموش من خارج المنطقة (17).

وأنقذ اوبلاك مجددا مرماه بعد ان ارتمى للتصدي لمحاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا المتجهة نحو الزاوية اليسرى المنخفضة (18).

لكن ما لبث ان انتزع سان جرمان التقدم بعد سلسلة تمريرات على الجهة اليمنى قبل أن تصل الى كفاراتسخيليا الذي هيأها امام رويس فسددها منخفضة في الشباك (19).

وفي ظل أداء بدني لا يخلو من القساوة أحيانا من الجانبين، كاد أتلتيكو يقتنص هدف التعادل على مشارف نهاية الشوط الاول من تسديدته الاولى على المرمى عبر الفرنسي انطوان غريزمان لكن الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما كان في المرصاد.

لكن سان جرمان ضاعف تقدمه بعد انتقاله في هجمة مرتدة حيث استفاد كفاراتسيخيليا من المساحات على الجهة اليسرى قبل ان يمرر الى فيتينيا الذي تقدم نحو منطقة الجزاء قبل ان يسدد في المرمى (45+1).

وظن اتلتيكو انه قلص النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر الارجنتيني خوليان ألفاريس لكن الهدف الغي بداعي التسلل.

وكان فريق العاصمة الاسبانية الطرف الافضل في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في إيجاد سبيل له الى المرمى.

وزادت أموره سوءا بعد طرد الفرنسي كليمان لانغله لنيله بطاقته الصفراء الثانية (77).

واستغل سان جرمان النقص العددي في صفوف منافسه حيث تمكن البديل مايولو من تسجيل الهدف الثالث بعد بطء شديد من دفاع اتلتيكو في ابعاد الكرة (87) قبل ان يضيف لي الرابع من نقطة الجزاء اثر لمسة يد على الاسباني روبن لو نورماند.

ويلتقي سان جرمان في الجولة الثانية مع بوتافوغو البرازيلي الخميس قبل ان يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة سياتل ساوندرز الاميركي في 23 الحالي.