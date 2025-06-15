ميونيخ (ألمانيا) : قال الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا الاحد إنه عانى من "ليال بلا نوم" منذ خسارته التاريخية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب امام الاسباني كارلوس ألكاراس.

وتعرض سينر (23 عاما) للخسارة بعد لقاء ماراثوني لخمس ساعات و29 دقيقة في أطول نهائي في تاريخ بطولة رولان غاروس وبعد أن أضاع ثلاث فرص لحسم اللقاء وبتقدمه بمجموعتين نظيفتين.

قال سينر للصحافيين قبل انطلاق موسمه على الملاعب العشبية في هاله بألمانيا الأسبوع المقبل "لقد عانيتُ من ليال عدة من دون نوم، لكنني أعتقد أن الأمور تتحسن يوما بعد يوم".

وتابع "رياضة كرة المضرب مهمة في حياتي، لكن عائلتي وأصدقائي أهم. ومع ذلك، أفكر كثيرا في المباراة".

عاد الايطالي الى منزله في منطقة ترينتينو الشمالية بعد المباراة المثيرة، مشيرا "كنت مرتاحا جدا مع عائلتي. لقد قمنا بالشواء قليلا ولعبتُ تنس الطاولة مع أصدقائي".

وأردف "أشياء عادية جدا، لا شيء مميز. أحب العودة إلى المنزل، عندما تحدث امور كثيرة".

وأضاف "أشعر بالأمان في المنزل ومع أصدقائي".