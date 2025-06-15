ستوكهولم : سجّل النجم السويدي أرماند دوبلانتيس البطل الاولمبي والعالمي رقمه القياسي العالمي بارتفاع 6.28 م الأحد في لقاء ستوكهولم ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى على أرضه وبين جمهوره.

وبعد ضمانه الفوز بتسجيله ارتفاع ستة أمتار، عزّز دوبلانتيس رقمه القياسي في محاولته الأولى وللمرة الثانية عشرة والذي يحتفظ به منذ تجاوزه الفرنسي رينو لافيليني (6.16 م) في شباط/فبراير 2020.

وحطّم دوبلانتيس رقمه القياسي السابق الذي سجل به 6.27 م في شباط/فبراير الماضي.

ومزّق إبن الـ 25 عاما قميصه احتفالا قبل ان يتجه نحو المشجعين من أبناء بلده المتواجدين على الملعب الاولمبي الذي أنشأ في ألعاب 1912.

وهذه هي المرة الأولى التي يحطم فيها دوبلانتيس الرقم القياسي في السويد، وهو ما كان قد وصفه خلال لقاء أوسلو في وقت سابق من الأسبوع أنه "سيكون حلما كبيرا".

وحقق السويدي فوزه الـ 37 في 41 لقاء ضمن الدوري الماسي متفوقا على الاسترالي كورتيس مارشال (5.90).

حطّم الرقم القياسي العالمي للمرة الاولى في عام 2020 عندما تجاوز ارتفاع 6.16 م والمسجل باسم لافيليني.