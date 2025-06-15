لندن : أصبحت الالمانية تاتيانا ماريا المصنفة 86 عالميا أكبر لاعبة سنا تفوز بلقب دورة كوينز اللندنية في كرة المضرب (500 نقطة) بعد تغلبها على الاميركية أماندا أنيسيموفا 6 3 و6 4 في النهائي الاحد.

وتُوّجت إبنة الـ 37 عاما بلقبها الرابع في مسيرتها والاول منذ عام 2023 الذي أحرزته في بوغوتا على أرض ترابية.

كما أن ماريا هي أول لاعبة ألمانية تفوز بلقب دورة لـ 500 نقطة منذ أنجليك كيربر في 2018 في سيدني.

يذكر أن دورة كوينز للسيدات توقفت عام 1973 قبل ان تعود خلال العام الحالي على ان تبدأ دورة الرجال الاثنين.

وباتت ماريا أول لاعبة تتوج بلقب هذه الدورة منذ 52 عاما، اي منذ الروسية أولغا موروزوفا، حيث كانت الجائزة المالية تقتصر وقتها على 1000 جينه استرليني (1353 دولار أميركي).

اما الآن فقد حصدت ماريا جائزة قدرها 120 ألف جينه استرليني، ناهيك عن الدفعة المعنوية الكبيرة التي تلقتها قبل بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 30 الحالي.

ووصلت ماريا وهي والدة لطفلين الى كوينز بعد سلسلة من تسع هزائم متتالية، وتعين عليها خوض مرحلتين ضمن التصفيات لتبلغ القرعة الرئيسة للبطولة.

واستطاعت اللاعبة الالمانية ان تعبر على حساب التشيكية كارولينا موخوفا السادسة، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة والاميركية ماديسون كيز بطلة استراليا المفتوحة وصولا للتتويج باللقب.

ولم يسبق لماريا التي ابتعدت مرتين عن المنافسات بسبب اجازات الامومة، أن تخطت الدور الثاني في أي من البطولات الكبرى باستثناء ويمبلدون حين بلغت نصف النهائي في عام 2022.

وأظهرت مجددا علو كعبها على الارض العشبية لتتخطى أنيسيموفا في طريقها لحصد لقبها الثاني على هذه الارضية.

وكانت ماريا السباقة لفرض بصمتها على اللقاء من خلال كسر إرسال منافستها في الشوط الرابع من المجموعة الاولى. وردت أنيسيموفا بالمثل في السابع، لكن الالمانية رفضت الخضوع وكسرت إرسال الاميركية مجددا لتتقدم 5 3 قبل أن ترسل لحسمها في مصلحتها.

وتكرر السيناريو نفسه في المجموعة الثانية حيث حافظت ماريا على ثباتها وتركيزها، مقابل دفع أنيسيموفا لارتكاب الاخطاء.