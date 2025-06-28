فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : رأى البرتغالي ريناتو بايفا مدرب بوتافوغو البرازيلي أن الفوز على باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا "أصبح من الماضي"، مشددا على ضرورة طي صفحة تلك المفاجأة الكبرى والتركيز على مواجهة بالميراس السبت في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويتواجه بوتافوغو مع بالميراس على ملعب لينكولن فايننشنال فيلد في فيلاديلفيا، في المباراة الوحيدة ضمن الدور ثمن النهائي بين فريقين من بلد واحد.

وقال بايفا في مؤتمر صحافي الجمعة "نحن فخورون بوجودنا هنا، مستعدون لهذه المباراة وكانت الرحلة جميلة جدا".

وأضاف "لكنني قلت أيضا للاعبين إنه لا يمكننا أن نظل في ظل الانتصار على باريس سان جرمان أو أن نرتاح لمجرد أننا تأهلنا من مجموعة الموت. الفوز أصبح من الماضي".

وكان بوتافوغو، بطل كأس ليبرتادوريس بقيادة المدرب البرتغالي السابق أرتور جورجي الذي انتقل إلى الريان القطري، تأهل كثاني المجموعة الثانية خلف سان جرمان، متفوقا على أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعد تفجيره أكبر مفاجآت المسابقة بتغلبه على الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وتابع بايفا "الآن ما نريده هو الفوز على بالميراس والتأهل إلى ربع النهائي. ما أتمناه غدا (السبت) هو أن يكون فريقي أكثر تكاملا مما كان عليه، أن يهاجم أكثر، ويستحوذ على الكرة أكثر، إذا سمح لنا بالميراس بذلك، وأن يدافع حين يلزم، سواء بالضغط العالي أو بالدفاع المتكتل".

وأكد المدرب البرتغالي،الذي تولى منصبه في شباط/فبراير الماضي، أن المباراة ستكون "تكتيكية جدا" نظرا لطبيعتها الإقصائية، وبسبب أسلوب مدرب الخصم، البرتغالي الآخر أبيل فيريرا.