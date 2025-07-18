لندن : أبرم أرسنال، وصيف بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، الجمعة صفقة مثيرة للجدل بتعاقده مع جناح تشلسي الدولي نوني مادويكي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون دولار أميركي.

وافق مادويكي على عقد مدته خمس سنوات للانتقال إلى صفوف "غانرز"، على الرغم من الانتقادات اللاذعة من جماهير ملعب الإمارات التي اعتبرت أن اللاعب البالغ 23 عاما لا يستحق هذا المبلغ.

وسيُشكّل مادويكي منافسة قوية لكل من بوكايو ساكا والبرازيلي غابريال مارتينيلي على الجناحين في فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

أثار انتقال مادويكي إلى نادي شمال لندن استهجان الجماهير التي رفضت قيمة الصفقة. جذبت عريضة بعنوان "لا لمادويكي" أكثر من 5 آلاف توقيع من جماهير أرسنال، بينما تعرضت الجداريات خارج ملعب الإمارات للتخريب بشعارات تطالب برحيل أرتيتا.

وغادر مادويكي الجمعة الماضي صفوف تشلسي، المتوّج أخيرا بكأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا 3 0 في الولايات المتحدة، ليخضع للفحص الطبي في أرسنال ويضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

قال أرتيتا بشأن وصول مادويكي "نوني لاعب شاب مثير وقوي، وقد تميز أداؤه وأرقامه في المواسم الأخيرة بجودة عالية باستمرار. إنه أحد أكثر المهاجمين موهبة في الدوري الإنكليزي الممتاز".

وأضاف "في الثالثة والعشرين من عمره فقط، يمتلك نوني خبرة واسعة في كرة القدم مع الأندية والمنتخبات، وهو على دراية تامة بالدوري الإنكليزي الممتاز. بعدما شاهدنا عن كثب أداء نوني المميز في المواسم الأخيرة، نحن متحمسون للغاية لانضمامه إلينا".

من ناحيته، قال مادويكي الذي نشأ في شمال لندن "أنا سعيد وفخور جدا، إنها لحظة رائعة بالنسبة لي. من الرائع العودة إلى منزلي، وأن أكون مع أمي وأبي. أعلم أن أمي تفتقدني في المنزل!".

وأردف صاحب 7 مباريات دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة": "أريد الفوز بجميع المسابقات التي نشارك فيها. أشعر بقدرتنا على تحقيق ذلك".

سجل مادويكي 11 هدفا بقميص تشلسي في جميع المسابقات الموسم الماضي، رافعا رصيده الإجمالي إلى 20 هدفا في 90 مباراة خاضها مع الـ "بلوز" الذي انضم إليه قادما من أيندهوفن الهولندي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

ساهم في تأهل تشلسي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الرابع في "بريميرليغ"، والتتويج الموسم الماضي بلقب كونفرنس ليغ بفوزه على ريال بيتيس الإسباني 4 1.