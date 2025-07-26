سنغافورة : أصرّ مدرب فريق نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم إيدي هاو السبت، على أن السويدي ألكسندر أيزاك لا يزال لاعبا في الفريق، على الرغم من التكهنات حول انتقاله إما إلى بطل الدوري الإنكليزي ليفربول أو إلى الهلال السعودي.

ولم يسافر أيزاك مع فريقه في جولته الآسيوية استعداد للموسم الجديد، ويبدو أن السبب هو إصابة طفيفة في الفخذ، لكن هاو قال إن المهاجم السويدي البالغ 25 عاما يُعتبر جزءا أساسيا من خططه.

وقال هاو للصحافيين في سنغافورة حيث يواجه نيوكاسل مواطنه أرسنال الأحد "بالطبع ستكون هناك دائما أمور تحدث خلف الكواليس. هو يدرك أنه يظهر في الأخبار يوميا، وأنا متأكد بأنه ليس أمرا سهلا على أي شخص في مثل هذا الوضع".

وأضاف "المحادثات بين أليكس والنادي أو معي ستبقى سرية لأسباب واضحة. نتمتع بعلاقة جيدة".

واعتبر المدرب الإنكليزي أن أيزاك الذي أحرز 23 هدفا في الدوري المحلي الموسم الماضي كان "رائعا معنا طوال فترة وجوده في الفريق. وهو يشعر براحة كبيرة في غرفة الملابس".

ولم يسافر السويدي مع فريقه بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ أبعدته عن مباراة ودية خسرها نيوكاسل أمام سلتيك الاسكتلندي الأسبوع الماضي.

وتابع هاو "ذكر (أيزاك) قبل مباراة سلتيك أن الإصابة طفيفة جدا وليست خطيرة. لكنه غادر التدريبات مبكرا جدا ولم يشعر بأنه على ما يرام. لذا، هو الآن في نيوكاسل لتقييم الإصابة".

وعبّر هاو عن ثقته بأن أيزاك سيدافع عن اللونين الأسود والأبيض عندما ينطلق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وأردف "قلت بعد مواجهة سلتيك إنني واثق من بقائه. ولا أرى ما قد يغيّر ذلك الرأي في الوقت الحالي. هذه هي كرة القدم، ومن يدري ما قد يحمله المستقبل".

وأنهى نيوكاسل فترة صيام عن التتويج استمرت 70 عاما بإحرازه كأس الرابطة الإنكليزية، كما بلغ دوري أبطال أوروبا بعد حلوله خامسا في ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي.