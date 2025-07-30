تورونتو (كندا) : حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، عودة موفقة إلى الملاعب بعد شهر من الغياب، ببلوغه الدور الثالث لدورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بعد فوزه على الأسترالي آدم وولتون 7 6 (8 6) و6 4 الثلاثاء.

وغاب الألماني المصنف أول في هذه الدورة عن الملاعب منذ خروجه المفاجئ من الدور الأول لبطولة ويمبلدون بخسارته أمام الفرنسي أرتور ريندركنيش، مفضلا التركيز على صحته الذهنية.

بعد خسارته أمام الفرنسي، لم يخف زفيريف، ابن الـ28 عاما الذي وصل إلى نهائي ثلاث بطولات كبرى حتى الآن، الوضع النفسي المزري الذي يمر به، قائلا "بشكل عام، أشعر الآن بالوحدة الشديدة في حياتي"، مضيفا "لم أشعر قط بمثل هذا الفراغ. لا أشعر بأي فرح في أي شيء أفعله، حتى عندما أفوز".

لكنه بدا الثلاثاء في وضع جيد، لاسيما في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى حين عاد من بعيد ليعوض تخلفه 1 4 في طريقه للفوز به 8 6 بعد 52 تبادلا للكرة في الشوط العاشر حين كان اللاعبان متعادلين 5 5.

ولم يواجه الألماني بعدها أي فرصة لكسر إرساله حتى الشوط التاسع من المجموعة الثانية حين كان يرسل لحسم المباراة، لكنه عوض سريعا خسارة إرساله ورد بالمثل في الشوط التالي، حاسما اللقاء في ساعة و42 دقيقة.

وقال زفيريف بعد الفوز الـ499 في مسيرة أحرز خلالها سبعة ألقاب في دورات ماسترز الألف نقطة، بينها واحد في هذه الدورة بالذات عام 2017، إن "الأمر يتعلق في بعض الأحيان بتحقيق الانتصار وحسب"، مضيفا "لم تكن من المباريات الجميلة"، لكنه حقق المطلوب ليواجه في الدور الثالث الإيطالي ماتيو أرنالدي الذي تغلب بدوره على الأسترالي الآخر تريستن سكولكايت 6 3 و3 6 و6 3.

وتابع "لم ألعب أي مباراة منذ أربعة أسابيع. ابتعدت لبعض الوقت وهذا ما كنت بحاجة إليه من أجلي شخصيا. أنا سعيد بالعودة للعب مجددا. غدا يوم آخر وأتمنى أن أكون أفضل".

وفي أبرز النتائج الأخرى في هذه الدورة التي يغيب عنها المنصفان الأولان عالميا الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس والصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، تأهل إلى الدور الثالث بطل الموسم الماضي الأسترالي أليكسي بوبيرين المصنف 18 بفوزه على الكندي نيكولا أرسينو 7 6 (9 7) و6 3، ليتواجه مع الروسي دانييل مدفيديف العاشر وبطل 2021 الذي تغلب على التشيكي داليبور سفرتشينا 7 6 (7 3) و6 4.

وتأهل إلى الدور ذاته الإيطالي لورنتسو موزيتي الثالث بفوزه على الأسترالي الصاعد من التصفيات جيمس داكوورث 7 5 و6 1، ليلتقي الأميركي أليكس ميكيلسن السادس والعشرين الفائز على التشيلي توماس باريوس فيرا الصاعد من التصفيات 7 6 (9 7) و6 3.