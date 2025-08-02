يوجين (الولايات المتحدة) : أثارت نجمة سباقات السرعة الأميركية شاكاري ريتشاردسون الجدل مجددا الجمعة، بعد توقيفها بتهمة الاعتداء على صديقها كريستيان كولمان، قبل وقت قصير من التصفيات الأميركية المؤهلة إلى بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في أوريغون.

وقالت الشرطة في واشنطن إن العداءة البالغة 25 عاما وبطلة العالم في سباق 100 م، أُوقفت الأحد بعد اشتباكها مع كولمان، بطل العالم 2019 في سباق 100 م، أثناء سفر الثنائي من مطار سياتل تاكوما.

وأفاد تقرير حول توقيف ريتشاردسون، أرسلته شرطة بورت سياتل إلى وكالة فرانس برس عبر الإيميل، أن لقطات فيديو المراقبة أظهرت ريتشاردسون في مشادة كلامية مع كولمان أثناء خروجهما من التفتيش الأمني.

تابع "ثم دفعت ريتشاردسون كولمان بقوة فسقط على عامود قريب... دفعت كولمان مجددا بقوة ليسقط على بعد أمتار قليلة".

شوهدت ريتشاردسون بعد ذلك وهي ترمي سماعات على كولمان الذي لم يرغب بالمشاركة في التحقيق و"رفض أن يكون ضحية" بحسب تقرير الشرطة.

أوقفت ريتشاردسون (25 عاما) ثم أُطلق سراحها الإثنين عقب الحادثة التي اعتبرتها الشرطة عنفا أسريا.

جاءت أنباء توقيف ريتشاردسون فيما أعلن مسؤولو الاتحاد الأميركي لألعاب القوى انسحابها من تصفيات سباقي 100 م و200 م.

مع ذلك، أكد مسؤول الاتحاد لاحقا أن ريتشاردسون، المتأهلة أصلا إلى سباق 100 م في مونديال طوكيو الشهر المقبل، عدلت عن رأيها وستشارك في سباق 200 م نهاية هذا الأسبوع.

وهذه صفحة جديدة من المسيرة الجدلية لريتشاردسون. مُنعت من المشاركة في أولمبياد طوكيو صيف 2021، بعد ثبوت تعاطيها الماريجوانا عقب فوزها في التجارب الأميركية، حزنا على وفاة والدتها البيولوجية.

في 2023، أُنزلت من رحلة تابعة لشرطة الخطوط الجوية الأميركية، بعد مشادة مع مضيفة طيران.