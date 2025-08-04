سيول : سجّل المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد أول أهدافه مع برشلونة الإسباني، خلال الفوز الكبير للفريق الكاتالوني في نهاية جولته الآسيوية على مضيفه دايغو الكوري الجنوبي 5 0 وديا الإثنين.

وكان برشلونة تغلّب على فيسيل كوبي 3 1 في اليابان وأف سي سيول 7 3 في كوريا الجنوبية.

وفي ظهوره الثالث مع برشلونة بعد انضمامه الشهر الماضي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، نزل راشفورد (27 عاما) بعد الاستراحة وهز الشباك في الدقيقة 65 بتسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة من إريك غارسيا.

سيطر برشلونة على المباراة ولم يسمح لخصمه بالتسديد على المرمى طوال الدقائق التسعين.

وسجّل لاعب الوسط الدولي غافي (21 و45+1) والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (27)، فيما أضاف الشاب أنتونو فرنانديز الرابع مطلع الشوط الثاني (53).

ورغم عدم تسجيله، إلا أن النجم الشاب لامين جمال كان نشطا ولعب تمريرة حاسمة لغافي الذي افتتح التسجيل وأجبر الحارس على القيام بعدة صدات مميزة.

وأجرى المدرب الألماني هانزي فليك 11 تغييرا بين الشوطين في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة.

وشارك في الشوط الثاني الجناح السويدي الشاب روني بردغجي (19 عاما) بعد قدومه من كوبنهاغن الدنماركي. ولد بردغجي في الكويت لأبوين سوريين من حلب، قبل الانتقال إلى السويد وهو في السادسة من عمره.

تعرض في أيار/مايو 2024 لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب عاما تقريبا، قبل أن يعود في آذار/مارس الماضي، علما أن النادي الكاتالوني كان يفاوض لضمه قبل تعرضه للإصابة الخطيرة.