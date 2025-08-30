لوس انجليس (الولايات المتحدة) : يأمل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد لقب كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية، عندما يقود فريقه إنتر ميامي الأحد أمام مضيفه سياتل ساوندرز في المباراة النهائية.

تعافى ميسي من إصابة في قدمه ليسجل ثنائية متأخرة، خلال الفوز الدرامي لإنتر على أورلاندو سيتي 3 1 الأربعاء في نصف النهائي.

أقر ابن الثامنة والثلاثين انه كان "خائفا" في الشوط الأول، بعد تعرضه لانتكاسة خلال عملية التعافي من إصابة عضلية بفخذه.

لكن حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات وبطل مونديال قطر 2022، أبرز سحره مجددا، فقلب تأخر فريقه بركلة جزاء ثم هدف الفوز في غضون 11 دقيقة.

بقيادة ميسي وزملائه السابقين في برشلونة الإسباني، المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس والظهير جوردي ألبا ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، خرح إنتر ميامي من حالة الركود التي عانى منها في منتصف موسم الدوري الأميركي، بتسعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين في 14 مباراة منذ بداية تموز/يوليو.

يهدف إلى إضافة لقب ثان في المسابقة، بعد الأول عام 2023 إثر قدوم ميسي من باريس سان جرمان الفرنسي.

لكن ساوندرز الذي يبلغ مجموع رواتب لاعبيه 16.7 ملايين دولار، مقارنة بـ46.8 لإنتر ميامي، يبني موسما رائعا بهدوء.

تعادل مع أورلاندو كصاحب أفضل خط هجوم في الدوري هذا الموسم وخسر مرة يتيمة في 14 مباراة منذ خروجه من كأس العالم للأندية، ويتفوق على خصمه المقبل 13 2 في خمس مباريات سجل فيها ثمانية لاعبين مختلفين.

يرغب في تحسين نتيجته عام 2021 عندما بلغ النهائي، وبحال تتويجه يكون قد حصد كل الكؤوس المتاحة لدى الأندية في أميركا الشمالية.