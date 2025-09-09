لندن : أُقيل البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو من تدريب نوتنغهام فوريست في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ليصبح أول مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يخسر وظيفته هذا الموسم.

وجاء في بيان النادي بعد منتصف الليل "يشكر النادي نونو على مساهمته خلال حقبة ناجحة جدا".

وتولى البرتغالي قيادة الفريق طوال 21 شهرا، إلا أن علاقته تدهورت مع مالك النادي، الملياردير اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس في الآونة الأخيرة.

وتابع البيان "يؤكد نادي نوتنغهام فوريست بأن وإثر الظروف الأخيرة، تم إعفاء نونو إشبيريتو سانتو من مهامه كمدرب".

واستلم ابن الـ 51 عاما قيادة الفريق في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد إقالة ستيف كوبر، لينجح في تجنيب النادي الهبوط.

ثمّ أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في الدوري، وهي المرتبة الأعلى له منذ موسم 1994 1995.

بذلك، نجح في منح الفريق مشاركته الأوروبية الأولى منذ 30 عاما، وحجز لنفسه مكانا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بدلا من كونفرنس ليغ، إثر استبعاد كريستال بالاس لانتهاكه قواعد تعدد الملكية في الاتحاد الأوروبي "ويفا".

وأضاف بيان نوتنغهام "يشكر النادي نونو على مساهمته خلال حقبة ناجحة جدا في النادي، وبشكل خاص لدوره في موسم 2024 2025، والذي سيبقى محفورا بقوة في تاريخ النادي".

وتابع "يأتي ذلك بصفته شخصا لعب دورا بارزا في نجاحنا الموسم الماضي، سوف يشغل دائما مكانا مميزا في رحلتنا".

ويحتل فوريست حاليا المركز العاشر في ترتيب برميرليغ برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، لكنه تعرض لهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام وست هام في المباراة الأخيرة لنونو على رأس النادي.