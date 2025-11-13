الرباط : بلغت نيجيريا نهائي الملحق الإفريقي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تحتضنها أميركا الشمالية، بعدما حسم مواجهة نصف النهائي مع الغابون 4 1 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي 1 1 الخميس على ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط.

وسينتظر منتخب "النسور الممتازة" الفائز من المواجهة الثانية بين الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تقام في وقت لاحق على ملعب البريد في المدينة ذاتها.

وسيلتحق المتأهل من الملحق الإفريقي بالملحق العالمي الذي تقام مبارياته في اذار/مارس 2026، والذي يضم ستة منتخبات، وهم بالإضافة الى الإفريقي كل من الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا فضلا عن منتخبين يمثلان اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي "كونكاكاف".

وسيطر النيجيريون بشكل شبه تام في الشوط الأول ولاحت أمامهم فرصاً عدة ولا سيما عبر مهاجم غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمهين الذي حول برأسه عرضية مرت بجانب المرمى (17). وتألق مبابا مجدداً أمام رأسية أخرى لأوسيمهين من مسافة قريبة (21).

وأنقذ الحارس الغابوني مرماه مجددا أمام أوسيمهين وأبعد المرة عن خط المرمى (28).

وتحسن الأداء الدفاعي للغابونيين في الشوط الثاني، حيث قلصوا من خطورة أوسيمهين ورفاقه، ونجح لاعب إشبيليه الاسباني أكور أدامس في هز شباك مبابا بعد انفراد صريح أنهاه بتسديدة مباغتة في الشباك (79).

ودامت فرحة النيجيريين نحو عشر دقائق حتى أدرك لاعب غلطة سراي ماريو ليمينا التعادل للغابون إثر تسديدة من داخل المنطقة غيّرت اتجاهها وخدعت الحارس النيجيري (89).

واستعاد المنتخب النيجيري الساعي الى التأهل للمونديال للمرة السابعة بعد 1994 و1998 عندما بلغ فيهما الدور الثاني، و2002 و2010 و2014 و2018، زمام المبادرة في الشوط الإضافي الأول حيث تقدم مجدداً عبر لاعب إشبيلية الآخر تشيديرا إيجوكي الذي استثمر تمريرة مميزة من لاعب بشيكتاش التركي ويلفريد نديدي فسددالمرة قوية مباشرة نحو الزاوية اليمنى للمرمى (97).

وعزز أوسيمهين النتيجة عندما استلم تمريرة رائعة من بنجامين فريدريك وسدد كرة زاحفة الى الزاوية اليسرى (102).

وهز أوسيمهين الشباك مجدداً اثر مجهود مميز داخل المنطقة أنهاه بتسديدة في الزاوية السفلى اليسرى للشباك اثر تمريرة من تشيدوزي أوازيم (110).

وستُجرى قرعة الملحق العالمي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على أن يُعتمد تصنيف المنتخبات بناء على الترتيب الصادر في 19 الجاري، بحيث يُمنح أفضل منتخبين تصنيفا ميزة التأهل المباشر إلى نهائي كل مسار، أما المنتخبات الأربعة الأخرى فتوضع في وعاء واحد لخوض نصف النهائي، والفائزان منهما يواجهان المنتخبين المصنفين مباشرة في النهائي.