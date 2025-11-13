تورينو (إيطاليا) : ضمن الإسباني كارلوس ألكاراس إنهاء العام الحالي في صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب بعد فوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 4 و6 1 الخميس خلال بطولة "ايه تي بي" الختامية في تورينو.

وسيحتل ألكاراس، ابن الـ 22 عاما، المركز الاول في التصنيف العالمي للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022. فاز هذا العام بـ 8 ألقاب، منها رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، رافعا رصيده إلى 24 لقبا، منها 6 في بطولات الغراند سلام.

وتفوق الإسباني على منافسه الإيطالي يانيك سينر في التصنيف، وكان الوحيد القادر على مقارعته هذا الموسم.

وكان ألكاراس أزاح سينر عن الصدارة في أيلول/سبتمبر بعد 65 أسبوعا من هيمنة الأخير، قبل أن يعود الإيطالي للمركز الأول لمدة أسبوع في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

ويفصل بين اللاعبين حاليا 1050 نقطة في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين (11050 لألكاراس مقابل 10000 لسينر).

ومع ثلاثة انتصارات في نفس العدد من مباريات في دور المجموعتين للبطولة الختامية في تورينو، بمجموع 600 نقطة، رفع الإسباني رصيده الموقت إلى 11650 نقطة.

ولم يعد بامكان سينر أن يقلص الفجوة مع الإسباني حتى لو حقق سجلا مثاليا واحتفظ باللقب للمرة الثانية تواليا، اذ سيحصد 1500 نقطة، ليرتفع إجمالي نقاطه إلى 11500 نقطة، وهو أقل من رصيد ألكاراس.

وباحتلاله المركز الأول في مجموعة "جيمي كونورز"، سيواجه ألكاراس في نصف النهائي السبت الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وصيف مجموعة "بيورن بورغ".

ويتمتع الإسباني بسجل حافل من الانتصارات هذا العام، حيث حقق 70 فوزا مقابل ثماني هزائم قبل مباراته في نصف النهائي، وقد فاز على جميع الملاعب.

وشهد عام 2025 منافسة حامية الوطيس بين ألكاراس وسينر، اللذين تقاسما ألقاب البطولات الأربع الكبرى وسيطرا على ملاعب الكرة الصفراء.