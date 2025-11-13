اوسلو : قهرت إيرلندا ضيفتها البرتغال وحرمتها من حسم التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزها عليها 2 0 الخميس في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات التي شهدت طرد القائد كريستيانو رونالدو ببطاقة حمراء مباشرة لأول مرة في مسيرته الدولية الاحترافية.

وحسمت إيرلندا التي لم تكن قد فازت على البرتغال منذ عام 2005، في خمس مواجهات سابقة بينهما، المباراة في شوطها الأول بهدفي تروي باروت (17 و45)، قبل طرد رونالدو في الدقيقة 61 إثر ضربه بالمرفق دارا أوشيا.

وهي المرة الأولى التي يُطرد فيها رونالدو خلال مسيرته مع المنتخب البرتغالي التي بدأت عام 2003، في مباراته الدولية الـ226.

وكان يُمكن للبرتغال حسم التأهل إلى النهائيات التي تحتضنها أميركا الشمالية، في حال الفوز والابتعاد بصدارة المجموعة السادسة، لكن هدفها تأجل حتى مواجهتها مع أرمينيا متذيلة الترتيب في الجولة الأخيرة.

ويُمكن للبرتغال أن تخسر البطاقة المباشرة، في حال تعرضت للهزيمة في مباراتها الاخيرة وفوز المجر التي تغلبت على أرمينيا بهدف نظيف، على ضيفتها إيرلندا التي تقاتل بدورها للحصول على المركز الثاني والتأهل إلى الملحق على أقل تقدير.

وتأثر المنتخب البرتغالي بشدة بغياب الظهير الأيسر نونو مينديش المصاب، فيما قام مدرب الفريق الإسباني روبرتو مارتينيس بمجموعة من التعديلات على تشكيلته الأساسية الأخيرة التي تعادلت مع المجر 2 2 في الجولة السابقة.

وعلى الرغم من أن الضيوف بادروا بالتهديد عبر رونالدو تحديدا بتسديدة تصدى لها كاومين كيليهير (2) ومن بعده محاولات غير ناجحة من فيتينيا ورونالدو نفسه، أعطى باروت الأفضلية لإيرلندا برأسية بعدما وصلته كرة بالرأس أيضا من ليام سكاليز إثر ركنية (17).

ولم تكن محاولات البرتغال خطيرة بما يكفي لإدراك التعادل، بل تمكن باروت من إضافة الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة من أوشيا سدد على إثرها الكرة في الشباك (45).

وسرعان ما دفع مارتينيس بنيلسون سيميدو وريتانو فيغا بين الشوطين لزيادة الزخم الهجومي، لكن سيطرة البرتغاليين لم تكن مثمرة أمام التنظيم الدفاعي الإيرلندي، إلا أن تلقى الضيوف ضربة قاسية بطرد رونالدو صاحب خمسة أهداف في التصفيات، إثر ضربه بالمرفق أوشيا (61).

وخرج رونالدو من أرض الملعب وهو يصفّق للجمهور الذي بادر بإطلاق صافرات الاستهجان ضده.