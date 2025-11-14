لوكسمبورغ : اقترب المنتخب الألماني خطوة إضافية من التأهل المباشر الى كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد فوزه الباهت خارج أرضه على لوكسمبورغ المتواضعة 2 0 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى الجمعة.

وتدين ألمانيا بطلة العالم أربع مرات بفوزها الى هدفي مهاجم نيوكاسل الانكليزي نيك فولتيماده (49 و69) فرفعت رصيدها الى 12 نقطة في المركز الاول، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا التي فازت على إيرلندا الشمالية الثالثة (ست نقاط) بهدف وحيد سجله توماش بوبتشيك (90+1). ويكفي "دي مانشافت" التعادل في مباراة الجولة الاخيرة امام سلوفاكيا من اجل حسم التأهل المباشر، في حين أن الخسارة على ملعب "ريد بول" الإثنين ستمنح خصمه السلوفاكي بطاقة التأهل وتجبر الألمان على خوض الملحق.

وكانت مباراة الذهاب بين ألمانيا وسلوفاكيا انتهت بفوز الأخيرة على أرضها 2 0.

وخاض المنتخب الألماني اللقاء من دون قائده يوزوا كيميش المُصاب في كاحله الأيمن، كما افتقدت تشكيلة يوليان ناغلسمان المدافع نيكو شلوتربيك ولاعب الوسط نديم أميري للإصابة، إضافة الى المهاجم أكريم اديمي بسبب تراكم الإنذارات.

ويفتقد "دي مانشافت" منذ فترة طويلة للعديد من نجومه بسبب الإصابة على غرار كاي هافيرتس، جمال موسيالا، حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، أنتونيو روديغر، نيكلاس فولكروغ وتيم كلايندينست.

واستهل المنتخب الألماني اللقاء ضاغطا حيث تقدم ليون غوريتسكا بالكرة نحو المنطقة قبل أن يعكسها الى فلوريان فيرتس الذي سدد مباشرة بقدمه اليمنى نحو الزاوية السفلى، لكن حارس مرمى نادي الخليج السعودي أنتوني موريس أبعدها في الوقت المناسب (6).

وخلافا للمتوقع، كان أصحاب الأرض الذين دخلوا اللقاء على خلفية أربع هزائم في أربع مباريات، الأقرب لانتزاع التقدم بعد ان انطلق لياندرو باريرو نحو المرمى قبل أن يمرر الكرة إلى دانيل سيناني الذي سددها من مسافة قريبة لكن الكرة مرّت بجانب القائم الأيمن (12).

وجدّد منتخب لوكسمبورغ ضغطه بعد مجهود كبير لأيمن دارداري الذي راوغ أكثر من مدافع قبل ان يسدّد كرة قوية مرّت قريبة من القائم الأيمن (18).

وسدد سيناني كرة قوية من مسافة 20 ياردة نحو الزاوية السفلى لكن الحارس باومان تصدى لمحاولته (21).

وحاول المنتخب الألماني امتصاص حيوية أصحاب الأرض، فسدّد غسيرج نابري كرة خطرة مرّت قريبة من المرمى (29).

وعاود منتخب لوكسمبورغ تهديد المرمى الألمان بتسديدة لسيناني من ركلة حرة مباشرةابعدها باومان بصعوبة (31).

وتنفس المنتخب الألماني أخيرا الصعداء بانتزاعه التقدم في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة متقنة من لوروا سانيه من الجهة اليمنى تابعها فوتيماده مباشرة في المرمى (49).

وكادت لوكسمبورغ تفرض التعادل بعد دقيقتين فقط عندما سدّد دارداري كرة مرت على بعد سنتمترات من القائم (51).

وأضاف فولتيماده هدفه الثاني ولمنتخب بلاده بعدما تلقى تمريرة متقنة من ريدل باكو أتبعها بتصويبة مباشرة في المرمى (69).