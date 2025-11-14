باريس : سيغيب قائد فرنسا المهاجم كيليان مبابي عن صفوف منتخب بلاده الضامن تأهله إلى نهائيات مونديال 2026 في المواجهة الاخيرة للتصفيات الاوروبية أمام أذربيجان بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلن الجمعة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد المحلي في بيان أن مهاجم ريال مدريد الإسباني صاحب هدفين من رباعية الفوز على أوكرانيا 4 0 الخميس، ما ضمن تأهل البلوز إلى نهائيات كأس العالم "لا يزال يُعاني من التهاب في كاحله الأيمن، ويتطلب فحوصات إضافية. سيجري هذه الفحوصات الجمعة في مدريد".

ويسافر المنتخب الفرنسي إلى باكو لخوض مباراته الاخيرة ضمن المجموعة الرابعة التي يحتل صدارتها برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن إيسلندا الثانية بفارق الأهداف عن أوكرانيا في المركز الثالث.

وتألق مبابي في ملعب "بارك دي برانس" بعدما كان عراب تأهل بلاده إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بتسجيله هدفين وتمريره كرة حاسمة، رافعا رصيده إلى 55 هدفا في 94 مباراة دولية، حيث لم يعد يتأخر سوى بفارق هدفين عن أوليفر جيرو صاحب الرقم القياسي لعدد الاهداف بقميص المنتخب (57).

ويضاف غياب مبابي إلى زميله في ريال لاعب الوسط إدواردو كامافينغا الذي يعاني من شد عضلي في الفخذ.

وكان مدرب المنتخب ديدييه ديشامب قد استبق انسحاب كامافينغا باستدعاء كيفرين تورام بديلا له الأربعاء.