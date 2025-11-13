باريس : بلغ المنتخب الفرنسي نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الساحق على ضيفه الأوكراني 4 0 في "بارك دي برانس" الخميس، ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية.

وتناوب على تسجيل رباعية فرنسا القائد كيليان مبابي هدفين (55 من ركلة جزاء و83) وميكايل أوليسيه (76) والبديل أوغو إيكيتيكيه (88). تأهل منتخب البلوز، بطل عامي 1998 و2018، إلى نهائيات كأس العالم الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، للمرة السابعة عشرة والثامنة تواليا.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الاول ضامنة بطاقة التأهل المباشر، أمام إيسلندا الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزها على مضيفتها أذربيجان متذيلة الترتيب 2 0، فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث بالرصيد ذاته ولكن بفارق الأهداف.

ومنح المدرب ديدييه ديشان (57 عاما) مفاتيح الهجوم للقائد مبابي إلى جانب الثلاثي برادلي باركولا وريان شرقي وأوليسيه، في حين لعب في الوسط نغولو كانتي الغائب عن التشكيلة بعد عام مع مانو كونيه. وغاب عثمان ديميبليه الحائز على جائزة الكرة الذهبية وديزيريه دويه وماركوس تورام للاصابة.

في المقابل، واجهت أوكرانيا الهجوم الفرنسي بخط دفاعي خماسي بقيادة القائد لاعب باريس سان جرمان إيليا زابارني، لكنها بعدما نجحت في الحد من خطورته في الشوط الاول فشلت في الثاني لتستقبل شباكها 4 أهداف.

ولم تشكل فرنسا خطورة تذكر على مرمى الضيوف برغم استحواذها على الكرة بنسبة 57 في المئة في الشوط الاول.

واقتصرت فرص وصيف مونديال قطر 2022 على تسديدة زاحفة من مبابي من مسافة بعيدة كان لها الحارس أناتولي توربان بالمرصاد (17)، قبل أن يتصدى لتسديدة باركولا التي ارتطمت بالقائم وخرجت إلى ركنية (41).

ومع بداية الشوط الثاني، منح الحكم ركلة جزاء لفرنسا بعد خطأ من تاراس ميخافكوف على أوليسيه داخل المنطقة المحرمة، فانبرى لها مبابي على طريقة "بانينكا" مفتتحا التسجيل (55).

واضاف منتخب البلوز الثاني بعد تمريرة من كانتي إلى أوليسيه داخل المنطقة، فروض الكرة وظهره إلى المرمى واستدار ليسدد في الشباك (76)، في رابع أهدافه في 13 مباراة دولية.

وعاد مبابي إلى الواجهة بتسجيله الهدف الثالث بعدما عادت الكرة إليه اثر تسديدة من البديل إيكيتيكيه صدها الحارس، لتصل إلى مهاجم ريال مدريد الاسباني الذي تابعها في المرمى الخالي (83)، أكد صحته حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

ورفع مبابي رصيده إلى 55 هدفا في 94 مباراة دولية.