لوس انجليس (الولايات المتحدة) : واصل فينيكس صنز سلسلة انتصاراته في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) بفوزه على إنديانا بيسرز المثقل بالاصابات بنتيجة 133 98 الخميس، في حين عاد تورونتو رابتورز بفوز ثمين خارج الديار على كليفلاند كافالييرز 126 113.

في فينيكس، سجل ديفن بوكر وديلون بروكس 65 نقطة معا (33 نقطة للأول و32 للثاني) وقادا صنز إلى فوزه الخامس تواليا وجاء أمام بيسرز الذي افتقد للعديد من كوادره بسبب الاصابات.

وأضاف البديل أوسو أيغودارو 17 نقطة و7 متابعات و3 صدات.

وحقق صنز، سابع المنطقة الغربية برصيد 8 انتصارات مقابل خمس هزائم، سلسلة من النتائج المشجعة رغم مروره بفترة إعادة بناء مع رحيل نجميه كيفن دورانت وبرادلي بيل، والتعاقد مع المدرب الشاب جوردان أوت (40 عاما) الذي يستهل مسيرته كمدرب أساس بعدما شغل منصب المدرب المساعد في عدة أندية.

ومُني بيسرز الذي وصل إلى نهائي الدوري في الموسم الماضي، بخسارته الـ 11 في 12 مباراة ليحتل المركز الرابع عشر ما قبل الاخير في المنطقة الشرقية، في حين يستمر غياب نجمه تايريز هاليبورتون الذي تعرض لتمزق في وتر أخيل في حزيران/يونيو.

ويمر فريق بيسرز الذي يشرف عليه المدرب ريك كارلايل بفترة صعبة، إذ إضافة إلى كثرة الاصابات في صفوفه حيث يغيب الثلاثي الكندي بينيديكت ماثورين وكوينتون جاكسون وأوبي توبين، تعرض لهزائم ثقيلة بفارق قرابة 30 نقطة في مبارياته الثلاث الاخيرة.

كما انضم إلى قائمة المصابين آرون نسميث بعدما غادر الملعب في الربع الثالث جراء تعرضه لاصابة في ركبته اليسرى عقب التحامه بقدم أحد زملائه.

وعلى ملعب "روكيت أرينا" في كليفلاند، فاجأ رابتورز أصحاب الأرض بعدما فرض تفوقه منذ الربع الثاني بتقدمه 38 مقابل 24، ليحافظ عليه حتى النهاية.

وحقق رابتورز فوزه السادس في مبارياته السبع الاخيرة ليحتل المركز السادس في الشرقية (7 5).

وتألق في صفوف الفائز سكوتي بارنز بتسجيله 28 نقطة وأضاف إليها 8 تمريرات حاسمة و10 متابعات.