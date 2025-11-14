لندن : تحوم الشكوك حول مستقبل المدرب الموقت لنادي سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم الإيرلندي الشمالي مارتن أونيل قبل مباراته المقبلة أمام سانت ميرين، بعد تقارير تفيد بتكثيف إدارة الفريق بحثها عن مدرب دائم جديد.

وعاد أونيل، الذي حقق نجاحا باهرا خلال فترته الأولى كمدرب لسلتيك بين عامي 2000 و2005، إلى باركهيد الشهر الماضي بعد استقالة سلفه مواطنه برندن رودجرز (52 عاما) إثر تدهور علاقاته مع المساهم الأكبر في النادي رجل الأعمال ديرموت ديزموند.

وتولى المدرب البالغ 73 عاما مسؤولية قيادة أبطال اسكتلندا موقتا خلال المباريات الأربع الأخيرة.

وشدد أونيل مرارا على طبيعة منصبه الحالي "الموقتة"، في حيت أفادت تقارير هذا الأسبوع أن مجلس إدارة سلتيك يجري مقابلات مع مرشحين، مع بروز اسم الفرنسي ويلفريد نانسي مدرب نادي كولومبوس كرو الأميركي، كمرشح لتولي المسؤولية مع عملاق غلاسكو.

وفي حديثه لإذاعة "بي بي سي أولستر"، أبدى أونيل انفتاحا بشأن احتمال استمراره على رأس القيادة عندما يحل سلتيك ضيفا على سانت ميرين في 22 الشهر الحالي، وذلك عند استئناف منافسات الدوري بعد فترة التوقف الدولي.

وقال لاعب خط الوسط الدولي السابق في مقابلة بُثت صباح الجمعة "الإجابة المختصرة والصادقة هي أنني لا أعرف".

وأضاف أونيل، الذي قاد سلتيك إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن هارتس المتصدر (30 مقابل 23)، ولكن مع مباراة مؤجلة "لست طرفا في أي شيء يحدث مع مجلس الإدارة الذي يتحدث مع مدربين محتملين وأمور من هذا القبيل، ولا أريد أن أكون طرفا فيها لأن ذلك لم يكن من اختصاصي أبدا".

وتابع "يمكن للمعنيين أن يتخذوا قراراتهم بسهولة بشأن الأشخاص من دون تدخلي في أي جانب. قلت إنني سأفعل ذلك حتى يتم العثور على البديل المناسب".